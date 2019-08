Señala gobernador poco interés federal

Veo tristemente que a mi tierra le falta mucho por hacer, por eso le vamos a meter mano, porque esta es la ciudad más importante del estado, yo se los he dicho muchas veces . Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas

El Mañana/ Staff.- Por segunda ocasión en el año, el gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca señaló el poco interés que existe a nivel federal para la zona fronteriza de México, en especial a Tamaulipas, donde los recortes presupuestales, eliminación de fondos para diversos programas y el incremento migratorio han provocado problemas.

Señaló que el descontento por estas políticas es compartido por sus homólogos, quienes en reuniones con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, le han pedido alzar la voz.

"Las políticas públicas han cambiado, mucho no sé si para bien o para mal pero si les digo que estas estrategias están afectando a Tamaulipas; en el tema de presupuesto principalmente, desde un principio lo he comentado, y es notorio que gobernantes de su partido me pidan que yo exprese el descontento".

Entre las inconsistencias que denunció del gobierno federal se encuentra el poco recurso que se envía al estado, pese a los más de 250 mil millones de pesos que recibe la federación como parte de la recaudación aduanera de Tamaulipas, registrando el 26 por ciento de lo que se obtiene a nivel nacional.

Agregó que el centralizar acciones a nivel federal que corresponden a los municipios o al estado es un error, así como descuidar el arribo de migrantes.

Hizo un llamado a los legisladores locales para que desde su trinchera revisen el tema de presupuesto.

"No podemos tener una actitud de pedir dádivas, simplemente hay que exigir y demandar lo que nos corresponde, no es ningún favor, al contrario nosotros lo estamos haciendo, ahorita ya no somos un problema de seguridad, contribuimos a la generación de empleo y riqueza, lo menos que podemos pedir es que se nos regrese".

Llamado a alcaldes

Al presidir el arranque de obras del nuevo edificio que albergarán las oficinas fiscales, Registro Civil, Instituto Registral y Catastral del Estado, señaló que es necesario que los alcaldes de los 43 municipios se enfoquen en atender las demandas de la ciudadanía, principalmente en Reynosa donde existen varias carencias.

"Veo tristemente que a mi tierra le falta mucho por hacer, por eso le vamos a meter mano, porque esta es la ciudad más importante del estado yo se los he dicho muchas veces, hay cosas que se pueden hacer sin presupuesto como tener limpias, ordenadas las vialidades, sin invasiones, basureros clandestinos, que la iluminación sea adecuada y que las calles no estén llenas de baches".

Resaltó que para mejorar la coordinación entre los alcaldes y el gobierno estatal se continuarán con las reuniones permanentes donde se les ha ofrecido apoyo económico en proyectos de infraestructura. En Reynosa actualmente el gobierno estatal ejecuta proyectos como el centro de convenciones y planea un recinto ferial.