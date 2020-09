Señala diputado a Ana Guevara

La Conade deberá trabajar con los 2 mil 675 millones de pesos que se contemplan en el Proyecto de Presupuesto para 2021, pues el presidente de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, Ernesto Vargas, no pugnará por más recursos.

Hablando a título personal, pues la Comisión no se ha reunido, el legislador advirtió que no solicitará dinero adicional para el deporte porque hay sospechas de que se siga perdiendo como ha sucedido en la actual administración.

Además, añadió, tampoco hubo recorte sustancial al Programa de Cultura Física y Deporte, que atiende al alto rendimiento, que en 2021 recibiría 2 mil 99 millones de pesos contra 2 mil 100 que ejerció este año.

"Puedo decir que es un presupuesto entre comillas responsable y congruente porque se está asignando una cantidad exactamente igual a la del ejercicio fiscal anterior al Programa de Cultura Física y Deporte", aseveró Vargas.

"Me cuesta mucho trabajo pedir más dinero para la Conade; quiero más dinero para el deporte, pero ¿lo voy a pedir para que esta mujer (Ana Guevara, titular de la Conade) se siga llevando el oro de la gente? Si es para eso, no, definitivamente no. No voy a pujar más para que se lo sigan robando, no tiene sentido si no llega a los atletas".

Respecto a las supuestas intenciones de Guevara de buscar la gubernatura de su natal Sonora, el diputado pronosticó lo que podría pasarle a la ex velocista.

"Si tuviera esa aspiración, que sería legítima, ella tiene suficientes recursos que vienen de la Conade para poder hacer una campaña. Además, si fuera candidata, sus contrapartes, quienes estén postulados para el mismo cargo, tendrán material (contra ella) para aventar para arriba y no estarían hablando de especulaciones sino de hechos comprobados, consumados", apuntó.

... Y ella buscaría gubernatura

Cuando Ana Guevara tomó protesta como directora de la Conade el 13 de diciembre de 2018 aseveró que no se iría a menos que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se lo pidiera.

Sin embargo, su nombre aparece en las encuestas para la contienda por la gubernatura de Sonora, abanderada por el PT, y de aparecer en la boleta se convertiría en la segunda responsable del deporte nacional en dejar el puesto, luego de Carlos Hermosillo.

La subcampeona en los 400 metros planos de Atenas 2004 aún tiene tiempo para definir sus aspiraciones a gobernar su estado natal, pues de acuerdo con el Artículo 194 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Sonora, que se refiere a los periodos para registro de candidatos a los puestos de elección popular en esa entidad, está en plazo para hacerlo.

"Los servidores públicos de cualquier nivel de gobierno o de alguno de los poderes de la Unión deberán separarse de sus cargos, cuando menos, un día antes de su registro como candidatos", estipula el artículo mencionado.

El proceso electoral en Sonora arrancó el pasado 8 de septiembre y conforme a los tiempos fijados por el organismo rector de las elecciones en el estado, las precampañas inician el 8 febrero próximo por lo que Guevara podría estar a la cabeza de la Conade por lo menos hasta fines de enero.

Sin embargo, la ex atleta depende de las estrategias electorales y los tiempos que le fije el partido que la postule, es decir el PT.

Guevara abandonaría por segunda vez un puesto deportivo. En febrero de 2009, apenas ocho meses después de haber llegado a la dirección del organismo, respaldada por el PRD dejó el entonces Instituto del Deporte del Distrito Federal (IDDF) para buscar la oficina principal de la aún llamada delegación Miguel Hidalgo. La ex velocista perdió esa contienda.