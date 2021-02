Señala Cacho a Sánchez Cordero: su voto fue decisivo

En noviembre de 2007, la Corte rechazó condenar al "Góber Precioso" por la supuesta violación grave de garantías contra la periodista. Si bien Sánchez Cordero consideró que hubo tortura psicológica durante el traslado de Cacho de Cancún a Puebla, en 2005, consideró que no había suficientes pruebas para inculpar a Marín. En aquella sesión histórica, la Ministra sostuvo que hubo una afectación "reparable" por otros medios jurídicos, con lo que esto se convirtió en el voto decisivo.

"Como lo señalé en mi intervención, sí hubo violación a los derechos fundamentales de la periodista, pero no en los términos del artículo 97 constitucional", sentenciaría Sánchez Cordero en aquella sesión donde se votaba la existencia de violación grave de garantías individuales contra Lydia Cacho. Esta mañana, la titular de la Segob ocuparía incluso los últimos 10 minutos de la mañanera para recordar que su postura fue que hubo violaciones a derechos humanos que pudieron resarcirse a través de medios ordinarios de defensa, como el amparo.

"No fue a favor del Gobernador de Puebla, o del ex Gobernador de Puebla. Ahí hay una precisión, no fue a favor del ex Gobernador, simplemente las violaciones graves, yo ahí intervine, ahí están las versiones estenográficas. "Pudo haber (Cacho) interpuesto los recursos ordinarios del amparo para no ser trasladada y, desde luego, pagó la fianza para no ser privada de su libertad. Ahí está la versión estenográfica, ahí están las actuaciones, ahí está lo que pasó con ella y ahí está el parámetro de gravedad o no de las violaciones a derechos humanos, zanjó Sánchez Cordero en la conferencia mañanera.