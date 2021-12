Señala AMLO que hay sensacionalismo por variante Ómicron

TOLUCA, Edomex.- Luego que se confirmó primer caso de Ómicron en el País, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no hay pruebas de que sea más peligrosa y agresiva.

"Es interesante que se conozca que hasta ahora no se ha demostrado que sea una variante más agresiva que las anteriores, la misma doctora que detectó esta variante en Sudáfrica informó que son efectos leves; sin embargo, cuando notifican de Sudáfrica a la OMS que era una variante de preocupación, eso se interpretó de que era una variante muy peligrosa y cundió el pánico en todos lados y hubo bastante sensacionalismo, la gente se asustó y además también se afectó la economía", dijo en conferencia mañanera desde el Estado de México.

"Hasta ahora no hay pruebas de que sea peligrosa la nueva variante, no hay informe de más fallecidos, que es lo que más preocupa".

El Mandatario aseguró que autoridades de Salud estarán pendientes.

Asimismo, indicó que la próxima semana iniciará la vacunación de refuerzo a adultos mayores de 65 años.

"Decirle a la población que estamos pendientes, que estamos atentos y que hasta ahora no hemos tenido un repunte en la pandemia en nuestro País. Sin embargo, vamos a reforzar la vacunación porque eso es lo que está demostrado que ayuda, porque en el sensacionalismo se llegó a decir que había la posibilidad de que no funcionara la vacunación ante la nueva variante, volaron, no sólo aquí en nuestro País, a nivel mundial, los medios más famosos", expuso.

"Es muy probable que comencemos con la vacuna de refuerzo para adultos mayores a partir del martes próximo, todo esto por el invierno, porque con pandemia o sin pandemia, en el invierno la gente mayor padece más".

Agregó que el refuerzo será de todas las vacunas, excepto de Pfizer debido a que se guardará para destinarla a los jóvenes.