Señala a jugadores por fracaso de Chivas

Jesús Molina no se tentó el corazón para señalar a todos como culpables, decir no que no han cumplido las expectativas y que se tendrían que ir todos por el vergonzoso momento que atraviesan las Chivas.



"Nos tendríamos que ir todos al final del torneo y dar las gracias, me encantaría seguir picando piedra, pero la situación es difícil y me encantaría tener una revancha, pero sé también que se tienen que venir cambios porque este equipo tiene que pelear arriba", reconoció Molina.



"Al final del torneo, la directiva hará un análisis de quienes se tienen que quedar e ir, y nosotros tenemos que obedecer lo que nos digan, porque están en todo su derecho. Chivas merece jugadores que sean ganadores y nosotros no lo estamos siendo, soy el primero en reconocer que no he cumplido con las expectativas. Me trajeron para ganar, para estar arriba, y no para estar pasando está vergüenza en la que estamos ahora", dijo.



Para el mediocampista, es demasiado lo que se juega cada uno de ellos, pero no ha sido suficiente.



"Nos estamos jugando nuestro prestigio y carrera, por eso le comento a la gente que queremos ganar, por actitud no queda. Hemos perdido confianza después de tener una racha negativa, hay mucha impotencia de todo el plantel, del equipo, por más que nos preguntamos no encontramos cómo volver a la senda del triunfo. Anhelamos volver a ganar y no lo hemos hecho.

"Ya no hay palabras, yo creo que el discurso se acabó si no lo demostramos dentro de la cancha, la situación cada vez es más triste para nosotros. Cuando llegué, soñaba con otro momento, estar peleando en Liguilla, pero esta es la realidad y hay que afrontarla, tenemos que dar la cara, quedan dos partidos, tenemos que salir con toda la actitud", añadió.



Además, el sub capitán del equipo dijo que están tomando malas decisiones dentro de la cancha,



"Todos somos responsables, directivos, cuerpo técnico, jugadores, pero en mayor porcentaje, nosotros como jugadores que somos los que estamos dentro de la cancha. Sí bien es cierto que hemos tenido cambio de técnico, pero como profesionales que somos, tenemos que tener la madurez y la experiencia de tomar decisiones en la cancha y las estamos tomando mal", admitió el experimentado jugador.







Dios me dio la luz.- 'Chelís'



Tras la victoria ante el Guadalajara, José Luis Sánchez Solá, DT del Puebla, dijo haber recibido la luz de Dios para modificar en el minuto 22 y remplazar a Ignacio Pallas para dar vuelta al marcador.



"Al final de cuentas fue un partido de valientes, con el dramatismo de siempre, pero Dios me dio la luz exacta al minuto 22 de lo que había que hacer", dijo Chelís.



"Me da mucha tristeza y le pido una disculpa a Nacho Pallas, pero lo tuve que sacrificar para hacer lo nuestro", expresó el técnico poblano.



Con 23 puntos en el Clausura 2019 y en el octavo sitio general, Sánchez Solá, dijo que ya cumplió con la directiva.



"Yo ya cumplí, con la directiva yo ya cumplí, ya llegué (al objetivo), pero no he cumplido con la afición; mi verdadero objetivo es que la afición esté contenta", sentenció el entrenador.