Senadores ven presiones en renuncia de García Alcocer

Cd. de México.- Las bancadas del PAN, PRI y PRD en el Senado de la República coincidieron en advertir que el Gobierno orilló a Guillermo García Alcocer a renunciar a la presidencia de la Comisión Reguladora de Energía (CRE).

García Alcocer anunció este lunes que dejará su cargo dentro del órgano regulador el próximo 15 de junio.

Su salida se da en medio de las acusaciones hechas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador debido a un supuesto conflicto de interés y por presunta defraudación fiscal, triangulaciones, lavado y envío de dinero a paraísos fiscales de algunos de sus familiares, vinculados a empresas del sector.

"Fue empujado a renunciar, evidentemente, le tocará a él decirlo, pero es evidente que, o de manera directa o de manera indirecta, pero de que lo obligaron a renunciar, claro que lo empujaron a renunciar", afirmó el senador panista Damián Zepeda.

"Hay un intento de un desmantelamiento de los órganos del Estado mexicano que le puedan hacer un contrapeso o actuar de manera independiente al Presidente de la República", sostuvo.

En el mismo tono, el priista Manuel Añorve aseguró que la renuncia de García Alcocer obedeció a la presión del Gobierno federal.

"No aguantó la presión del Gobierno federal, se sintió amenazado --no físicamente--, pero sí acorralado, denostado, sin margen de maniobra, y refleja lo que no le gusta al Ejecutivo: al Ejecutivo no le gustan los organismos autónomos, le gustan los organismos a modo, no autónomos".

"Tenemos que denunciarlo porque las instituciones no las hizo Andrés Manuel, ni siquiera la Cuarta Transformación que él pregona y él todo lo quiere a modo y eso no es posible", dijo el legislador guerrerense.

"Es la ruta que quiere tomar este nuevo Gobierno, pero nosotros como legisladores tenemos que detener estos embates".

Por el PRD, el coordinador del grupo, Miguel Ángel Mancera, estimó que "las circunstancias lo llevaron (a García Alcocer) a renunciar dado que él ya no encuentra eco por lo que manifiesta en su visión y en la forma de poder llevar a cabo esa tarea".

"Cuando ya no tiene una mayoría que le permita avanzar en la línea de sus convicciones, obviamente es con esas presiones que tiene que salir", expresó el perredista.