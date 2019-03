Senadores republicanos prevén rechazar emergencia nacional en EU

Washington DC, Estados Unidos.

Un destacado republicano predijo que el Senado de EU aprobará una resolución para rechazar la declaración de emergencia en la frontera con México declarada por el Presidente Donald Trump.



La resolución para invalidar la declaración, que ya fue aprobada por la Cámara de Representantes, cuenta con apoyo suficiente para ser aprobada en el Senado, dijo el líder de la mayoría, Mitch McConnell, el lunes.



No obstante, vaticinó que Trump vetará la resolución una vez que llegue a su escritorio. Asimismo, aseguró que no habrá votos suficientes en el Congreso para invalidar el veto, ya que se necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras.



Este escenario dejaría la declaración de emergencia -un intento de evitar al Congreso para lograr financiación para su propuesta de muro fronterizo- en vigor, abriendo la vía para una batalla legal en los tribunales entre la Casa Blanca y los demócratas.



Este martes se espera que el debate continúe en el Senado y antes de la siguiente semana una nueva votación.



En declaraciones efectuadas el lunes en Kentucky, después de que el senador republicano Rand Paul dijo que votaría a favor de rechazar la emergencia, McConnell afirmó que en el Senado habrá votos insuficientes para aprobar la resolución de desaprobación.



En más de dos años en el cargo, Trump no ha logrado convencer al Congreso para que financie su muro fronterizo, incluso pese a que ambas cámaras estaban bajo control de sus correligionarios republicanos.



Trump declaró una emergencia nacional el 15 de febrero, tras no ser capaz de convencer al Congreso para que le diera 5 mil 700 millones de dólares para erigir el muro.



Los poderes de emergencia permitirían al Presidente utilizar dinero de otras áreas ya aprobadas del Gobierno para la construcción de la estructura.