Senadora panista acusa a López - Gatell de "violencia política de género"

En una reunión virtual marcada por el intercambio de acusaciones y una protesta con cubrebocas, el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se enfrentó con el grupo parlamentario del PAN.

Durante una reunión de casi seis horas con 55 senadores y senadoras a través de la plataforma WebEx, el subsecretario de Salud y vocero del gobierno frente a la pandemia del covid-19 tuvo un desencuentro con la senadora del PAN, Alejandra Reynoso, quien lo acusó de ejercer violencia política de género contra ella

Todo comenzó cuando la senadora Reynoso preguntó a López-Gatell si se arrepentía de no corregir algunos dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el coronavirus.

"El presidente ha tenido una serie de comentarios desafortunados, como que ´el coronavirus no es grave, sigan abrazándose, los detente, sigan saliendo a pasear, que no pasaba nada con este virus´", dijo la panista.

"La pregunta es muy puntual: ¿se arrepiente de no haber señalado los errores del presidente, diciendo lo que era realmente correcto y que pudo haber salvado muchas vidas, sí o no?", remató.





En su oportunidad, el subsecretario señaló que la senadora le había hecho preguntas prefabricadas y cuestionó su atención a las exposiciones diarias en sus conferencias sobre la pandemia y su entendimiento al manejo de los temas de salud.

"Usted posiblemente, no lo asumo, lo toma nada más como una posibilidad, tiene poca familiaridad con el sistema nacional de salud dado que su campo de experiencia está en el campo de las ciencias de la comunicación y relaciones exteriores", señaló López-Gatell dirigiéndose a la legisladora panista.

"Cuando usted me hace preguntas que están prefabricadas u orientadas a asumir verdades inexistentes, como hablar de errores del presidente, como hablar de arrepentimiento o cuando habla deliberadamente de mentiras, pues simplemente priva, lo que seguramente muchos de ustedes conocen como, la carga de la prueba", añadió.

López-Gatell dijo que en su experiencia en el campo de las ciencias sociales estaba acostumbrado a razonar con base en evidencias y cuestionó que las y los senadores le formularan preguntas con base en la información de los medios de comunicación corporativos "que tienen agendas políticas ligadas a algunos de los partidos y que han distorsionado el modelo centinela, de las muertes y las estimaciones".

Exigen disculpaTras este desencuentro, Reynoso pidió la palabra para acusar que el doctor López-Gatell le había "faltado al respeto", pero fue interrumpida por los aplausos de senadoras de Morena hacia el funcionario federal.





El coordinador de los senadores panistas, Mauricio Kuri, exigió una disculpa.

"Presidente (Monreal), se dirigió fuertemente a la senadora y el Senado debería de darle un extrañamiento al doctor Gatell por la forma en la que se dirigió a ella", exclamó Kuri.

"¿Por qué?, pues para qué le entra", se escuchó la voz de una legisladora de Morena.





Presentarán denunciaTras este episodio, la bancada del PAN expresó su rechazó al tono de las respuestas del subsecretario a la senadora y anunció que denunciarán a López-Gatell por violencia política de género.

"Me parece que él no conoce lo que es la violencia política de género; no es posible que, por una profesión, si no tengo su profesión entonces no merezco su respuesta, si no tengo la profesión que él quisiera entonces no tengo puedo cuestionarle de salud", reclamó más tarde Reynoso.

"Fue muy ofensivo, y actuaré conforme a la ley. Me parece que la falta de respeto del día de hoy no la merezco ni yo, ni ninguna de mis compañeras senadoras, independientemente del partido político al que pertenezcan", agregó.

El encuentro también estuvo marcado por una protesta de legisladores panistas y un senador de Movimiento Ciudadano, Samuel García, quienes mostraron pancartas y letreros en sus cubrebocas en contra de las medidas tomadas por el gobierno federal para enfrentar la crisis sanitaria.

Los panistas escribieron en sus cubrebocas: "Pruebas", mientras que Samuel García sacó un letrero en el que se leía: "López-Gatell: No más mentiras, son letales".

En respuesta la senadora morenista Malú Micher colocó en su pantalla un anuncio con la frase: "Gatell orgullo mexicano" y Margarita Valdez una cartulina que decía: "OMS= Gatell, DEA= Calderón".