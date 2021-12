Senadora Marybel Villegas acusa "imposición" de Morena para gobierno de Q. Roo

CANCÚN, Q. Roo., .- La senadora Marybel Villegas hizo pública su inconformidad con la nominación de la alcaldesa María Elena Lezama Espinosa como candidata de Morena a la gubernatura, y deslizó la posibilidad de abandonar el partido llevándose a sus seguidores.

En su cuenta de Facebook, la legisladora, quien disputó la candidatura, expresó: "las y los quintanarroenses no queremos la continuidad del mal gobierno; no queremos imposiciones de candidatos y candidatas que no representan los principios, ni de Morena, ni de la 4T sobre: NO ROBAR, NO MENTIR Y NO TRAICIONAR".