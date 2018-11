Senadora de Morena propone eliminar salas anticorrupción

Cd. de México.

De acuerdo con el proyecto, la futura Secretaria de Gobernación considera que el Congreso de la Unión incurrió en un exceso al aprobar la creación de esas instancias -para 15 nuevos magistrados-, sin que estuvieran contempladas en la Constitución.



Según la Ministra en retiro de la Corte, el Sistema Nacional Anticorrupción sólo contemplaba en la Carta Magna la creación de una "Tercera Sección" del Tribunal para sancionar las faltas administrativas graves en materia de corrupción, cometidas por servidores públicos o particulares.



"Se debe corregir el exceso en el que se incurrió en otro momento político con respecto al número de magistrados a designar", señala en la exposición de motivos, donde también aduce motivos de austeridad presupuestal.



Sánchez Cordero sostiene que el Sistema no puede integrarse bajo un falso paradigma, ya que las salas especializadas simplemente carecen de sustento constitucional.



Recordó que desde el 25 de abril del año pasado, el Presidente Enrique Peña Nieto propuso al Senado la lista de aspirantes para ocupar tres magistraturas de la Sala Superior y 15 de las salas especializadas, sin que se haya logrado avanzar en el análisis de las mismas por diversos cuestionamientos.



Aunque ahora la Cámara alta está obligada por los tribunales a realizar la designación de esos magistrados, la senadora de Morena plantea frenar el proceso para realizar una reforma de fondo.



"No es posible continuar con el trámite de dicha lista porque la misma tiene un vicio jurídico de origen", sentenció.



"La Constitución nunca previó la existencia de salas especializadas, sino únicamente la existencia de una Sección integrante de la Sala Superior a quién tocaría ejercer la competencia de responsabilidades administrativas".



De avalarse la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Tribunal -que sólo requiere de mayoría simple-, el Senado sólo quedaría obligado a nombrar tres magistrados para la "Tercera Sección".



Por otro lado, en la misma iniciativa, la futura funcionaria federal plantea cambios a la Ley de Responsabilidades Administrativas.



Propone que, en el caso de los particulares que incurran en faltas graves de corrupción, las sanciones aplicarán tanto a la persona moral, como a sus socios y representantes.



El castigo se extenderá hasta los familiares hasta el cuarto grado o cualquier tercero con quien tenga vinculación y que se haya visto beneficiado de la falta.



Adicionalmente, propone que los responsables de esas acciones no sólo sean sometidos al pago de multas sino de indemnizaciones.



"Fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la hacienda pública o al patrimonio de los entes públicos federales", refiere.