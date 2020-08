Senador Samuel García regaña a su esposa por "enseñar pierna"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – Samuel García, senador de Nuevo León por el partido Movimiento Ciudadano (MC), fue acusado por usuarios de redes sociales de machista, misógino y otros calificativos luego de reprender a su esposa, Mariana Rodríguez, por "enseñar mucha pierna".

Los hechos ocurrieron durante una transmisión en vivo compartida a través de Instagram, en donde el también potencial candidato de MC a la gubernatura de Nuevo León le pide a su esposa subir la cámara porque estaba enseñando mucha pierna.

"¿Qué pierna? ¡Si nada más es mi rodilla!", le responde Mariana, a quien el senador interrumpe alzando su tono de voz para ordenarle:

"¡Sube la cámara! ¡Estas enseñando mucha pierna, chinelas", dijo mientras la norteña, visiblemente sorprendida, le contestó:

"Pues es que ahora me veo así", mientras con los dedos de las dos manos forma un ángulo pequeño en el aire.

Posteriormente, la mujer le pide perdón a su esposo, pero, como la rodilla era visible, él volvió a subir a voz y dijo: "¡Qué bajes la pierna! ¡No andes enseñando la pierna!"

"¡En dónde sale la pierna que no la veo", y le vuelve a preguntar: "¿Ya?"

Después de morder nuevamente la costilla que está comiendo frente a la cámara, el senador le respondió: "¡Ya!

Ella, antes de morder la costilla también frente a la cámara le dijo: "¡N´ombre. ¡De veras! Y él le respondió: "Pues me casé contigo pa´ mí, no pa´ que estés enseñando" y la señora, de nueva cuenta, le pide perdón.

La actitud del senador neolonés molestó en redes sociales después de que el momento fue compartido por una usuaria de Twitter con el siguiente mensaje: "WEY NETA? No sé qué me da más tristeza si ver q @marianardzcant pidiendo perdón por enseñar su rodilla en un en vivo, o a su "esposo", valiéndole madre y siendo un machista, tóxico, etc. YOU NAME IT! Que tristeza la neta. #MarianaRodriguez #samuelgarcia".

Los usuarios en contra de la actitud del senador y su esposa encendieron las redes sociales para reclamar la actitud del polémico legislador, a quien el 6 de agosto pasados unos petroleros le rompieron los vidrios de una camioneta con la que fue a "protestar" por la contaminación producida por una refinería en Cadereyta, Nuevo León.

"La cara que pone ella cuando le está cuestionando da algo de miedo porque se ve que se siente incómoda y como aceptando la situación", señaló. @daniela1912v y @AleidaMedinaArt le sigue el hilo: "Anda tipo ´Éste wey se me puede venir encima´".

@ReportandoOcur1 escribió: "Que puto asco con el tal @samuel_garcias". @fpineappleb redactó: "Uno ya no sabe quién está peor, si @marianatdzcant o el ´senatore´ #samuelgarcia que pereza".

@iAldoMg señaló: "¿Qué pedo contigo, Samu? @samuel_garcias, ayer hablaba con mi hermana @Ximemg de la admiración que solía tener hacia ti y ahora me das un asco tremendo".

@cesargalicia escribió: "Samuel García comiendo carne, regañando a su esposa por ´mostrar pierna´, inmutable, convencido de que tiene razón, cerrando con: ´me casé contigo para mí, no para que andes enseñando´. Ya sabíamos que era un machito, pero hoy su performance norteño fue vomitido".

De acuerdo con ambos personajes, la transmisión en vivo se originó para que pudieran interactuar, pues Mariana Rodríguez se encuentra en cuarentena tras dar positivo a covid-19.

Hasta el momento, el senador no ha fijado una postura al respecto y sus últimos mensajes por sus redes sociales son alusivos a los festejos por el cumpleaños 25 de su esposa Mariana.