"Senado está blindado de tormentas políticas": Monreal

La pandemia del Covid-19 genera una devastación económica en el país, ante la cual el Congreso y, en particular, el Senado, tiene la disposición de revisar un ingreso mínimo para cada ciudadano, y el problema que se tiene que resolver es determinar la fuente de recursos que absorban ese apoyo, dice el coordinador de Morena en la Cámara Alta, Ricardo Monreal Ávila.

Manifiesta el advenimiento de un nuevo orden internacional, que motive debates, a los que México está abierto, en los parlamentos del mundo, uno de los cuales sería la política progresiva fiscal, con la mira de que "unifiquemos criterios y podamos impulsar medidas similares en razón de la devastación económica que va a generar el coronavirus en el mundo".

Con la cercanía del inicio del tercer año legislativo, del proceso electoral 2020-2021, y en medio de la emergencia sanitaria, Monreal Ávila, en entrevista en su oficina de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, rechaza que fuerzas morenistas externas a la Cámara Alta afecten a la fracción parlamentaria. Explica que abona a ello que él no entra en disputas por "pedazos de poder".

Dice que el Senado mismo está blindado de las tormentas políticas, y ello lo posibilita su "acuerdo de caballeros", con el Bloque de Contención --formado por la oposición del PAN PRI, MC y PRD--, que se basa en el cumplimiento de la palabra. Con los coordinadores parlamentarios, "nosotros nos ponemos de acuerdo, e intentamos respetar cada posición y no introducirnos a la vorágine de la política partidista, ni a la vorágine de la actitud facciosa".

Monreal Ávila tiene formación política y parlamentaria adquiridas en una trayectoria de más de cuatro décadas, en que ha recibido apoyo de personajes como José Luis Lamadrid Souza, Luis Donaldo Colosio Murrieta, José Trinidad Lanz Cárdenas y Genaro Borrego Estrada, entre otros.



¿Cómo siente el tiempo político inmediato?

– Es un momento complicado. El Congreso se va a centrar en medidas de emergencia económica y legislativas que restauren la confianza ciudadana. Hay más de cien temas en la agenda legislativa; sólo en materia de justicia, 41 proyectos, así como la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro y la reforma de Cannabis, por concluir.

El trabajo legislativo va a sufrir profundas modificaciones a consecuencia de la pandemia. Una de ellas es el Congreso Digital. Estamos en ese proceso para que en el próximo periodo de sesiones lo podamos hacer realidad.



¿Hasta dónde desarrollar legislación económica?

– Estamos en disposición de revisar la legislación para atenuar el impacto que va a tener el coronavirus en la economía nacional. Un grupo plural de senadores, con los titulares de Hacienda y Economía, buscan alternativas de ingreso básico para los ciudadanos mexicanos. No basta diseñar un apoyo, con el que todos estamos de acuerdo, el problema es de dónde se va a obtener ese recurso.

Por ello, es clave la política progresiva fiscal, tema que en el mundo vamos a debatir. Ya hay iniciativas de otros parlamentos para que unifiquemos criterios y podamos impulsar medidas similares en razón de la devastación económica que va a generar el coronavirus en el mundo.

No van a variar mucho las medidas que se tomen en los próximos años, hoy más que nunca habrá un nuevo orden mundial, y habrá esquemas similares en los parlamentos del mundo, no pueden variar, y México está abierto, tenemos que prepararnos a ese tipo de advenimientos y de presencia urgente en materia legislativa y de actualización normativa mundial.



¿La bancada de Morena refleja la situación del partido? ¿Tiene fraccionamientos?

– Hay respeto entre todos, no hay pensamiento único. Este domingo 30 vamos a decidir la mesa directiva en urnas transparentes, ante dos notarios públicos. No tenemos ningún problema interno, no lo vamos a tener.



¿En este primer tercio como mayoría, Morena se desarrolló, se desgastó?

– Adentro tenemos opiniones sobre una ley o reforma, pero nos une el pensamiento, acción, ideario político y las acciones públicas del Presidente de la República.



¿Los polarizan personajes de la corriente de Morena que están en el candelero público?

– No. Porque nosotros no nos metemos en la disputa de posiciones, puestos, pedazos de poder; estamos ajenos a eso. A mí en lo personal no me interesa en lo más mínimo estarle disputando espacios a nadie.



¿El Bloque de Contención es un pacto de caballeros?

– Pacto de caballeros. La palabra en la política se ha perdido y nosotros la hemos recobrado en el Senado. Lo que acordamos se respeta.

Veo al PAN, con Mauricio Kuri, un hombre honesto, rudo, firme en sus convicciones, con el que podemos dialogar con respeto. Veo a Miguel Ángel Osorio, del PRI, con una experiencia tras de sí impresionante, un político con una trayectoria indiscutible y con una sagacidad política importante. Dante Delgado, de MC, constructor de instituciones, quizás para mí el de mayor experiencia, mayor sabiduría política, actúa con sensatez y con oportunidad. Y Miguel Ángel Mancera, del PRD, quien es un buen jurista y una gente que se ha formado políticamente, con mucho sentido jurídico.



¿El Bloque de Contención blinda al Senado de tormentas políticas?

– Hasta ahora lo ha blindado, porque pareciera que no pasan por aquí, porque nos ponemos de acuerdo, e intentamos respetar cada posición y no introducirnos a la vorágine de la política partidista, ni a la vorágine de la actitud facciosa. Tratamos de mantener al Senado en un proceso de trabajo plural, coordinado, productivo para la nación.



La austeridad de dos años debilita al Senado ante los retos que vienen?

– Nosotros nos desprendimos de mil 200 millones de pesos, 25 % del presupuesto, y no se afectó al trabajo legislativo. Se redujo la vida a que estaba acostumbrado el Senado. Ahora es un mundo austero, muy productivo en materia legislativa con menos recursos.



¿Vemos un Congreso, como elemento del Estado, robusto o la falta de recursos lo debilita?

– No. Cada vez más los legisladores se sacuden de la vieja ortodoxia de la dependencia del Ejecutivo. Cada día que pasa, se asumen como un ente equilibrador de los demás poderes; cobra autonomía el Congreso de la Unión. Somos un control real de los poderes.