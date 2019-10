Senado avala Miscelánea Fiscal con cambios en plataformas digitales

Pese a que la oposición solicitó modificar los artículos y transitorios referente a la venta por catálogo, el impuesto a los combustibles y al ahorro, Morena rechazó las propuestas de cambio y dejó el dictamen como llegó de la Cámara de Diputados.

Plataformas digitales de enajenación de bienes y prestación de servicios como Amazon, Mercado Libre, Netflix, Spotify, Blim, en donde modificó que el tope máximo de retención sea de 5.4%.

Las tablas de retención referentes a servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes como Uber y Cabify, y DiDi; así como los de hospedaje (Airbnb), quedaron en los mismos términos que en el dictamen de la Cámara Baja.

Asimismo, se cambió la fecha en la que el SAT emitirá las reglas de carácter general y las reglas generales para la retención del ISR e IVA de las plataformas digitales, quedando como plazo hasta el 31 de enero de 2020, y no en marzo del mismo año, como venía en el proyecto de los diputados.

También se modificó el Código Fiscal de la Federación, para que la responsabilidad por el incumplimiento de pago de impuestos de una empresa no recaiga en sus directores generales, administradores o gerentes, sino en los dueños de éstas, a menos que incurran en actividades graves, como no solicitar su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes o no llevar la contabilidad, la oculten o destruyan.

La senadora Vanessa Rubio, lamentó que se incremente el impuesto al ahorro, con lo cual los ahorradores recibirán menos recursos, "todos los que ahorramos poquito o mucho, este año nos subieron el impuesto al ahorro del 0.46 al 1.04, y para el 2020, será de 1.04 a 1.45%", precisó la priista. El panista Erandi Bermúdez presentó la reserva para eliminar la fracción II del Artículo Segundo transitorio del ISR, ya que deja abierto la retención del impuesto a los vendedores independientes por venta de catálogo.

"Si no eliminamos el transitorio estamos permitiendo que Haciendo siga considerando el cobro de impuesto por venta de catálogo, lo que afectaría a mujeres y hombres que lo hacen para apoyar a sus familias. Eliminemos ese transitorio y no afectemos a muchas mujeres que trabajan de manera independiente, honremos la palabra", externó. Samuel García (MC), dijo que, una vez más, el presidente López Obrador no les cumplió a los mexicanos, ya que continúa el gasolinazo, pues en lugar de disminuir o eliminar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aumentó.

El dictamen se avaló en lo general y particular, y se regresó a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y aprobación.