Senado a favor de estancias

Ciudad de México.

El pleno del Senado de la República, avaló un punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, que exhorta a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a reasignar recursos al programa estancias infantiles, similar al monto del presupuesto que se tuvo en 2018.

Debido al programa de austeridad impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el programa tuvo una reducción a nivel nacional del 50% de su presupuesto para 2019, al quedar en 2 mil 041 millones de pesos, de 4 mil 070 millones de pesos en 2018.

El punto de acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios, solicita a la Secretaría de Bienestar y de Salud, a que a la brevedad emitan las reglas de operación para el ejercicio 2019, que permiten el funcionamiento de las estancias infantiles, para que las familias gocen de la prestación de estos servicios.

"Se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Bienestar a que implemente un mecanismo que transparente el correcto uso de los recursos y evite cualquier utilización que ponga en riesgo el propósito de los mismos", establece también el documento.

De igual forma, piden a la Secretaría de Bienestar y de Hacienda, definir los mecanismos que permitan materializar el derecho de las niñas y niños a cuidados infantiles en condiciones de igualdad y no discriminación, "con independencia de la situación de seguridad social" que goce su familia.

Asimismo exhorta a la Secretaría de Bienestar a dar cumplimiento a la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil en el tema de estancias infantiles.

La senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, agradeció a los grupos parlamentarios sumarse ante la demanda de los padres de familia y de las docentes, pues dijo, que la defensa no es un tema político sino social, por el número de niños que se ven beneficiados con este programa.

"Quiero reconocer la gran voluntad de todos los coordinadores parlamentarios para construir un acuerdo que muestra que en el Senado podemos construir en el interés superior de los niños y niñas, por encima de cualquier interés partidista o de cualquier otro tipo", externó desde tribuna.

En conferencia de prensa, Vázquez Mota indicó que cuando se acaban los argumentos, las ideas y las propuestas, el único recurso que queda es la "descalificación, la difamación y la calumnia", aunque lo más "grave" de esto es frente a estas descalificaciones "se genera miedo, y entonces, se abona el camino a las dictaduras y a las tiranías", afirmó.

La ex candidata presidencial aseveró que no se debe temer a los ataques ni a las descalificaciones, cuando se tiene que dar voz a los ciudadanos, particularmente, a las 400 mil madres y padres de familia. "Nada nos va a detener en la defensa de su interés superior. La propuesta de transferir directamente a los padres de familia 800 pesos mensuales no alcanza a cubrir el costo de la estancia infantil.

"Se argumentó también, de manera desafortunada, equivocada, que es un modelo de atención panista, partidista, y que la defensa que estamos haciendo de las estancias infantiles obedece casi a propósitos personales.

Son declaraciones falsas, sin sustento, penosas y muy graves, en un sistema democrático donde quien tiene la mayor responsabilidad, por haber sido electo en las urnas, de gobernar para todos, responde con un ataque personal a la angustia y a la preocupación de cerca de 400 mil padres de familia", señaló.