Sembrando Vida ayudará en Sinaloa a los desempleados

Culiacán, Sinaloa.

El gobernador, Quirino Ordaz Coppel, aseguró que el programa Sembrando Vida llegará a Sinaloa como ayuda para las personas que en este momento se encuentran en situación de desempleo o que se dedican a actividades ilícitas.

"El Programa ayuda al bolsillo de la gente, que ahorita quizá muchos no tienen trabajo, otros se dedican a actividades ilícitas seguramente irregulares, no sabemos. Pero todo eso viene por falta de oportunidades y este programa lo que viene a resolver es dar oportunidades y marcar la diferencia entre no tener nada a tener", destacó Ordaz Coppel.

En Sinaloa, la Secretaría de Bienestar operará el programa Sembrando Vida, donde trabajará con 10 mil familias de agricultores y empleará a mil 200 becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. El programa llegará la entidad, conocida como la "cuna del narcotráfico" en México, a partir del 2020.

La Secretaría de Bienestar indicó que se operará en una superficie de 25 mil hectáreas. El anuncio se hizo este jueves en Culiacán, donde el pasado 17 de octubre el gobierno federal llevó a cabo un operativo para aprehender a Ovidio Guzmán López, y luego lo dejó libre tras un enfrentamiento en las calles de la ciudad que se prolongó por más de 6 horas.

"El objetivo (es) aminorar la pobreza rural y evitar la degradación ambiental. Se visita directamente a la asamblea ejidal, comunal o de la localidad", destacó la titular de la dependencia, María Luisa Albores.

Entre 2019 y 2020 se buscará generar 410 mil empleos directos para campesinos, quienes recibirán 5 mil pesos mensuales, de los cuales 500 serán destinados al ahorro; el objetivo es contener la migración de las zonas rurales y crear cadenas de valor.