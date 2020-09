Semarnat va por su tercer secretario en dos años ¿Quién es la nueva titular?

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), va por su tercer secretario en tan solo dos años de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de renunciar tras la polémica generada por sus declaraciones en contra del gobierno de la Cuarta Transformación, Víctor Manuel Toledo será sustituido por María Luisa Albores.

Toledo Manzur llegó a la secretaría del Medio Ambiente en mayo del 2019 tras la renuncia de Josefa González-Blanco Ortíz-Mena, luego del incidente que causó al retrasar un vuelo comercial.

Durante su primer discurso como secretario de Estado en Palacio Nacional, y luego de ser presentado por el presidente como "un doctor especialista en materia, un profesional y verdadero defensor del medio ambiente", Víctor Manuel Toledo habló del poco o casi nulo trabajo que realizaron los sexenios anteriores en materia ambiental atrapada por el neoliberalismo.

El doctor en ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e investigador en biocultura, se consideraba como un militante de izquierda, cuya avanzada era la ecología política y que desde 2011 estuvo trabajando como parte del equipo de intelectuales del actual presidente, presentó su renuncia el pasado 31 de agosto como secretario de Estado.

María Luisa Albores Al relevo llega María Luisa Albores, quien se desempeñaba como la titular de la secretaría de Bienestar, la Ingeniera Agrónoma egresada de la Universidad Autónoma Chapingo (UACH) especializada en Zonas Tropicales con orientación a Cafeticultura Sustentable, lideraba algunos de los programas más importantes del actual gobierno, como son; Pensión para Adultos Mayores, Sembrando Vida y Pensión para personas con discapacidad.

Albores, además cuenta con una Maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (CESDR), el año pasado fue severamente cuestionado por integrantes del Congreso, tras la entrega del informe, por descubrir que Sembrando Vida no contaba con reglas de operación, por lo que semanas después éstas se publicaron en el Diario Oficial de la Federación.

Ante la contingencia causada por el Covid-19, la secretaría que tenía a su cargo fue una de las primeras en anunciar el depósito adelantado de pensiones, como ayuda a quienes más lo necesitan.

Javier MayEn medio de todos los movimientos, y para cubrir el espacio que dejaría María Luisa Albores, el presidente Andrés Manuel López Obrador nombró a Javier May Rodríguez, quien se desempeñaba como subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Regional en la Secretaria de Bienestar.

En marzo de este año, May Rodríguez presentó su renuncia por diferencias con Albores, pero el presidente López Obrador no la aceptó y declaró que el decreto emitido por la entonces titular para destituirlo de su cargo no había sido consultado con él.

"Ese decreto no fue consultado, ni se me presentó, y se va a revertir, como también no va a ver la renuncia", sostuvo en una conferencia matutina.