Semana Santa... sin Covid

A través de sus redes sociales se informó que el jueves santo 1 de abril, se efectuará la eucaristía a las 19:00 horas, dejando atrás la tradicional ceremonia del lavatorio de pies, a fin de reducir a cero el riesgo de contagio.

Mientras que el día viernes santo 2 de abril, la celebración litúrgica se hará a las 18:00 horas, sin víacrucis en las calles, procesiones ni caminatas.

En el mensaje a los fieles se explica: "Podremos tener celebraciones presenciales, guardando en todo momento los protocolos correspondientes, además, como ya acostumbramos transmitiremos las ceremonias por la página de Facebook por la parroquia".

Se precisa que, este día santo, la ceremonia será presidida por el Obispo Eugenio Andrés Lira Rugarcía.

Por su parte, la Diócesis de Matamoros ha autorizado a los párrocos locales para hacer un recorrido vial, en donde se muestre el cupón católico, para que los fieles puedan participar desde las puertas de sus hogares.

Hasta ayer, no se había emitido un anuncio oficial sobre cómo se llevarían cabo estas dinámicas.

SE SUMAN AL ASUETO

El módulo de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en esta frontera se suma a las oficinas gubernamentales que descansarán en Semana Santa, el próximo jueves y viernes correspondientes a días santos.

Salvador Estrada, titular local de las oficinas precisó que el descanso forma parte de un acuerdo federal. "El jueves 1 y viernes 2 no se trabajará como parte de algo que se establece cada año en las oficinas centrales de la SRE, esto no causará afectaciones ya que no se agenciaron citas para el pasaporte ni renovación, el sistema no las arroja de forma automática".

Por ello, las labores se reanudarán hasta el próximo 5 de abril, al igual que en otras dependencias.

En la actualidad, las oficinas atienden hasta 110 personas al día, lo que representa un incremento en las solicitudes con motivo de la próxima temporada vacacional de Semana Santa.

Estrada recordó que para obtener una cita en este módulo es necesario llamar a un call center nacional, y realizar los pagos directamente en instituciones bancarias, a fin de evitar ser víctima de fraude.

Mientras tanto, ayer el nterés de la población por obtener un pasaporte lo más rápido posible provocó filas afuera del módulo.

CIERRAN BANCOS

Los ciudadanos deben aprovechar este miércoles para realizar cualquier transacción en las instituciones bancarias, ya que van a permanecer cerrados mañana jueves y viernes santo.

La Asociación de Bancos de México (ABM) informó que las instituciones bancarias suspenderán sus operaciones al público los días jueves 1° y viernes 2 de abril, aunque los bancos que ofrecen sus servicios dentro de almacenes comerciales y supermercados, abrirán al público este día, en los horarios tradicionales, no obstante que es un día festivo.

Los servicios bancarios continuarán en operación a través de cajeros automáticos, corresponsales bancarios, banca digital, banca electrónica y banca telefónica que operan las 24 horas del día, los 365 días del año.

Este 31 es quincena por lo que ciudadanos acudirán a las instituciones bancarias para sacar el dinero correspondiente y hacer transacciones.

Durante este jueves y viernes, las dependencias federales, estatales y municipales, suspenden actividades y al igual los bancos.

Estos dos días la ciudad lucirá más tranquila ya que las familias saldrán de vacaciones y muchos acudirán a los centros recreativos.

TAMBIÉN CONCILIACIÓN

Inesperadamente en las oficinas donde operan las Juntas Especiales de Conciliación y Arbitraje así como las de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, cerraron ayer martes y algunos de sus empleados salieron de vacaciones aún cuando son jueves y viernes los días de descanso incluido sábado y domingo de la presente semana por la Semana Santa.

La postura asumida por autoridades y personal de las oficinas situadas por la calle Bravo a un costado de la clínica ISSSTE, mereció la crítica de quienes estaban a la espera de que los atendieran y que por tanto tuvieron que esperar hasta por horas para lograr su propósito.

Otros prefirieron alejarse del lugar para regresar a efectuar trámites a partir del próximo lunes pues los días jueves y viernes serán días de descanso.

Hubo quienes dijeron que desde hace meses, no hay autoridad que ponga orden en ese lugar pues cada quien hace lo que quiere y lo que es peor, fue colocada una lista de funcionarios en las ventanillas pero nadie atiende las llamadas, por lo que la superioridad debiera obligarlos a cumplir con su obligación que es la de servir pues para eso les pagan un sueldo.

Tampoco quienes están al frente de la PROFEDET contestan llamadas y si lo hacen, lo hacen cuando les da su gana, comentó un trabajador que fue a exponer su queja.