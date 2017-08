Se lleva Kendrick Lamar el "VIDEO DEL AÑO" en los VMAs

CIUDAD DE MÉXICO.- Con una presentación del rapero Kendrick Lamar, máximo nominado de la noche, inició la ceremonia 2017 de los premios MTV Video Music Awards.

Lamar, literal, encendió el escenario de The Forum, en Inglewood, California, pues uno de los participantes de su show se envolvió en llamas, mediante un traje especial.

El rapero está nominado en ocho categorías, seguido por Katy Perry y The Weeknd, con cinco.

Katy Perry es la encargada de dirigir la ceremonia. En el evento se presentarán también los números musicales de Miley Cyrus, Ed Sheeran, Lorden, Fifth Harmony con Gucci Mane, Thirty Seconds to Mars, entre otros.

TAYLOR SWIFT DE ESTRENO

El nuevo video de la cantante Taylor Swift, para el tema "Look What You Made Me Do", se presentó esta noche en la entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs).

Aunque el tema debutó el viernes, el sábado ya había marcado un récord de ocho millones de reproducciones en Spotify.

Tras el debut de la canción, algunos señalaron que hacía referencia a su pelea con Katy Perry, o bien, a los problemas que tuvo con Kanye West.

RECUERDA JARED LETO A CHESTER BENNINGTON

Chester Bennington, el fallecido vocalista de Linkin Park, fue recordado por Jared Leto en la entrega de los MTV Video Music Awards (VMAs) 2017.

Además de hablar de Chris Cornell, de la ira, dolor, perdón, amor y sufrimiento que llevaba a través de su música, Leto destacó la amistad que tenía con Bennington-

"Chester era mi amigo y ser testigo de su vida me enseñó cosas importantes como trabajar sin descanso persiguiendo tus sueños, siendo amable, portándote mientras lo haces.

"You are not alone. There is always a way forward. Reach out, share your thoughts, do not give up." -@JaredLeto #VMAs — MTV (@MTV) 28 de agosto de 2017

"Cuando pienso en Chester veo su cara, que siempre estaba sonriendo, pienso en la forma amable en que me trataba, pienso en su esposa y en sus seis increíbles hijos. Pienso en su familia, pienso en su banda que era como sus hermanos. Recuerdo su voz, que era a la vez feroz y delicada. Esa voz vivirá por siempre", detalló el vocalista de Thirty Seconds to Mars.

Leto también hizo un llamado a la gente que siente que no hay esperanza (en relación con el suicidio de Bennington). "Les quiero hacer saber que no están solos, siempre hay alguien, contacten, no se rindan y les prometo algo: las oportunidades más grandiosas de la vida se dan en los momentos más oscuros".

LISTA DE GANADORES:

ARTISTA DEL AÑO

Ed Sheeran (Atlantic Records)

MEJOR ARTISTA NUEVO

Khalid (RCA Records)

MEJOR COLABORACIÓN

Zayn & Taylor Swift – "I Don´t Wanna Live Forever (Fifty Shades Darker)" (Republic Records)

MEJOR POP

Fifth Harmony ft. Gucci Mane – "Down" (Syco Music/Epic Records)

MEJOR HIP HOP

Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope)

MEJOR DANCE

Zedd y Alessia Cara – "Stay" (Interscope)

MEJOR PELEA CONTRA EL SISTEMA

Logic ft. Damian Lemar Hudson – "Black SpiderMan" (Def Jam)

The Hamilton Mixtape – "Immigrants (We Get the Job Done)" (Atlantic Records)

Big Sean – "Light" (Def Jam)

Alessia Cara – "Scars To Your Beautiful" (Def Jam)

Taboo ft. Shailene Woodley – "Stand Up / Stand N Rock #NoDAPL"

John Legend – "Surefire" (Columbia Records)

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Scott Cunningham)

MEJOR DIRECCIÓN

Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Dave Meyers & the little homies)

MEJOR DIRECCIÓN DE ARTE

Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Spencer Graves)

MEJORES EFECTOS VISUALES

Kendrick Lamar – "HUMBLE." (TDE/Aftermath/Interscope) (Company: Timber/Lead: Jonah Hall)

MEJOR COREOGRAFÍA

Kanye West – "Fade" (Def Jam) (Teyana Taylor, Guapo, Jae Blaze & Derek ´Bentley´ Watkins)

MEJOR EDICIÓN

Young Thug – "Wyclef Jean" (300 Entertainment/Atlantic Records) (Ryan Staake & Eric Degliomini)

CANCIÓN DEL VERANO

"XO Tour Llif3", Lil Uzi Vert

PREMIO MICHAEL JACKSON A LA VANGUARDIA

Pink





