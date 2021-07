Sellan paso a desnivel

Y aunque el nivel del agua no era muy alto como en otras ocasiones, con la medida instrumentada se trató de prevenir algún contratiempo para los conductores que venían por la Nicolás Bravo y quienes tuvieron que buscar otras alternativas para circular como fue el caso de la calle Madero.

Ahora cada vez que llueve mucho, los desniveles presentan trastornos en sus equipos de bombeo, lo que obliga a suspender hasta por espacio de varias horas la circulación de automotores.

En el caso de ayer Martes, fueron alrededor de cuatro horas las que se mantuvo cerrado el desnivel.

Ante los pronósticos de lluvias para los próximos días, lo conveniente es que las autoridades competentes se aboquen a efectuar la reparación del equipo de bombeo de los mencionados lugares para evitar que vuelvan a formarse lagunas ahí y por tanto tengan que cerrarse a la vialidad nuevamente, dijo un conductor.

...OTRA VEZ

Por enésima ocasión, la colonia Casa Bella volvió a inundarse, situación que obligó a algunos de sus habitantes a permanecer en sus casas pues no podían transitar por las calles que quedaron enlagunadas.

El tráfico vehicular se mantuvo sin movimiento por lo menos durante el tiempo en que estuvo alto el nivel de las aguas.

Cada vez que llueve, los vecinos del referido sector, enfrentan el mismo problema, ven dañados algunos de sus muebles, en algunas viviendas que tienen doble piso, han reorganizado el interior de las mismas y antes de que se presentan las lluvias proceden a subir cuanto sea posible para evitar se mojen.

Cuando hay precipitaciones, algunos residentes destapan alcantarillas para acelerar la salida del agua, constituyendo esto un serio peligro para quienes se atreven a circular por ellas.

En algunas existe un viejo sistema de drenaje pluvial, que no funciona porque está azolvado y no recibe servicio de mantenimiento a pesar de los llamados frecuentes que hacen quienes viven en el asentamiento humano, cuyas demandas hasta el momento no han tenido eco entre las autoridades competentes.

La gente espera que las cosas vuelvan a su estado normal en cuestión de días.

Mientras tanto varias calles como la Alborada, Vista Alegre, Reynosa, Paraíso, Río Danubio, Río Elva y otras más, seguirán anegadas.

La colonia Casa Bella, al igual que varios sectores más de Reynosa, se inundó durante las torrenciales lluvias de ayer.