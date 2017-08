Se lesiona Usain Bolt en su última carrera

Londres, Inglaterra.- La última actuación en la pista de Usain Bolt sí tuvo un final inolvidable, pero no por colgarse la medalla de oro, sino porque no pudo terminar su relevo debido a una lesión y le impidió al equipo de Jamaica terminar la competencia en la Final de los 4x100 metros del Mundial de Atletismo Londres 2017.



Cuando Bolt recibió la estafeta, sólo pudo correr alrededor de 40 metros y de inmediato se detuvo, quejándose de la pierna izquierda.



Finalmente el oro fue para el conjunto de Gran Bretaña con un tiempo de 37''47, mientras que la plata fue para los estadounidenses con 37''52.



El bronce se lo colgaron los japoneses al detener el cronómetro en 38''04.



No olvidemos que en la competencia de los 100 metros a Bolt también le fue mal, ya que finalizó en el tercer sitio.



Previamente a la carrera, "El Rayo" era seguido por las cámaras y todas las miradas lo apuntaban. No pudo despedirse como soñaba y abandonó la pista lo más rápido posible tras recuperarse y ponerse de pie.



Así es como el dueño de los récords mundiales en los 100 y 200 metros y el relevo 4x100, sin olvidar olvidar sus ocho medallas olímpicas y 11 títulos mundiales termina con su brillante e inolvidable carrera en el atletismo.



Ahora una de las principales interrogantes es saber quién ocupará su lugar como el hombre más rápido del mundo.