¡SE LES APARECIÓ ‘CHUCKY’! Bélgica y México empatan en Bruselas

"Tratamos de analizar las equivocaciones en conjunto, no de una manera individual, pero normalmente participan en cualquier error de un partido de futbol varios jugadores y no necesariamente un solo individuo... Yo no diría que va a eliminar a ninguno pero obviamente, y en el transcurso de estos juegos, haremos un análisis minucioso”. Juan Carlos Osorio, DT de México

Bruselas,

Con una gran actuación de Hirving Lozano y con muchos problemas defensivos, la Selección Mexicana de Futbol empató a tres goles frente a su similar de Bélgica, en partido amistoso disputado en el estadio Rey Balduino.

Por el cuadro local, marcaron Eden Hazard al minuto 17, y de Romelu Lukaku a los minutos 55´, 70´, mientras que por los del “Nuevo Continente” Andrés Guardado por la vía del penal al 39´, así como Hirving Lozano a los 56´ y 59´.

Si bien es cierto que México hace muy poco descubrió una “joya” en bruto que en poco tiempo se ha pulido en Holanda, como lo es Hirving Lozano, el resto del equipo deja mucho que desear.

Desde la banca y sobre todo la zaga, en la cual es evidente que Héctor Moreno está lejos de su mejor nivel, que Diego Reyes no puede jugar de mediocampista de contención, responsabilidad del técnico Juan Carlos Osorio por colocarlos.

POTENCIA. Bélgica se lo tomó con seriedad y le dio a México justo lo que buscaba.

Y pese a todo ello, el cuadro de la CONCACAF tuvo un inicio prometedor con la tenencia de la pelota, pero a los de casa les bastó un error de Diego Reyes, combinado con pésima marca de Néstor Araujo para abrir el marcador, en un potente disparo de Lukaku que Guillermo Ochoa rechazó a la ubicación de Eden Hazard que solo la empujó al fondo de las redes al minuto 17.

A partir de ese momento, el control estuvo del lado de los “Diablos Rojos” que tuvieron para aumentar la ventaja, pero como muchas veces Guillermo Ochoa se convirtió en claro factor para tener en la pelea al “Tri” que logró el empate gracias al minuto 39.

Todo se originó en una gran igualada individual de Lozano, quien por derecha mandó centro al área donde Javier Hernández fue derribado por Laurent Ciman para que se decretara la pena máxima. El encargado de cobrarlo fue Andrés Guardado que lo hizo perfecto para poner el 1-1 e irse así al descanso.

Bélgica recuperó la ventaja apenas en el inicio del complemento en una jugada, en la que el recién ingresado Driens Mertens, se quitó muy fácil a Moreno para mandar un centro al área donde Lukaku quiso controlar, pero con tan buena suerte que el rebote acabó en el fondo de las redes al minuto 56.

NO PERDONÓ.Andrés Guardado puso el empate parcial 1-1 después de engañar a Thibaut Courtois desde el manchón penal.

México volvió a meterse en la pelea solo un minuto después en un balón largo de Araujo por izquierda, donde Lozano controló perfecto de manera orientada para cortarse al centro, eludir a un rival y definir abajo pegado al poste derecho a contramano de Courtois.

Lozano firmó su gran noche al minuto 59 al lograr su segunda anotación al partir nuevamente pegado a la banda, de donde se metió al centro para meter un disparo a poste contrario, donde el guardameta belga rechazó y que volvió a tomar el “Chucky” de volea para ponerla pegado al poste.

Bélgica tardó en responder, pero lo hizo con la misma fórmula, centro por derecha al área donde Lukaku anticipó a la salida de Ochoa para poner el empate al minuto 70.

El resto del juego estuvo para ambos lados y más allá de eso le deja muchas enseñanzas principalmente a México, en el sentido que necesita recuperar lo antes posible a Moreno, dejar de probar a contenciones que no es su posición habitual y conseguir un par de laterales de un buen nivel.

Partido especial para ‘Chicharito’ Hernández

Este día será inolvidable para Javier “Chicharito” Hernández ya que el ariete del West Ham consiguió entrar al grupo selecto al cumplir cien partidos enfundado con la playera Verde, cuando saltó de titular en el duelo entre Bélgica y México en el Stade Roi Baudouin, donde participó cincuenta minutos al salir por una molestia en la pierna izquierda.

El jugador, surgido de las Chivas del Guadalajara, debutó con la Selección de México, el 30 de septiembre del 2009, al entrar de cambio por Juan Carlos Cacho en la caída del conjunto Azteca ante Colombia.

Este año, Hernández Balcázar se convirtió en el Seleccionado Nacional que más goles ha anotado portando la camiseta de su país; hasta el momento, registra en su cuenta personal 49 anotaciones.

NO PERDONÓ. Andrés Guardado puso el empate parcial 1-1 después de engañar a Thibaut Courtois desde el manchón penal.

‘He mejorado mi nivel’

> La figura de la Selección Mexicana contra Bélgica, Hirving Lozano, destacó que ha mejorado su nivel futbolístico ahora que compite en Holanda.

“Me siento muy bien, creo que he mejorado mi nivel de juego, me siento mejor, ahí están los resultados en los partidos, pero el trabajo día a día es lo que te da para estar bien, gracias a Dios me siento muy contento y feliz de las oportunidades que se dan y las voy a aprovechar al máximo”, dijo el “Chucky”.

“La verdad que ha sido muy bonito, no lo imaginé tan bonito, pero es el trabajo desde niño que estuve en Pachuca, son los frutos que se dan y ojalá que siga mucho tiempo así.

“Nos vimos muy bien, el equipo se mostró muy bien, son detalles los que tenemos que mejorar’’.

Admite Moreno que hay mucho por mejorar

> Autocrítico, Héctor Moreno aceptó que México tiene mucho por mejorar de cara a la Copa del Mundo.

“Mucho (por mejorar), si te pones a analizar los goles son evitables, el primero es una pelota que perdemos a la hora de salir jugando, estamos súper expuestos, es mano a mano, al final puedes quitar 10, pero en una que se te vaya va a ser jugada de gol. “En el segundo, un saque de banda nuestro, termina siendo gol de ellos; en el tercero, una pelota que cometemos una falta, una mano, creo que de Damm, nos quedamos discutiendo, sacan rápido, nos madrugan y se viene la contra, son detalles que no nos podemos permitir’’.