Selena Gomez Feliz sin red

La felicidad y buena vida que los famosos comparten en redes sociales no siempre es real, eso lo ha dejado de manifiesto la actriz y cantante estadounidense Selena Gomez, quien ha declarado recientemente que es más feliz desde que dejó Instagram.

"Llegó ese momento en el que no quise publicar nada en redes sociales porque me di cuenta que no podía compartir ni decir nada", expresó Gomez a la revista In Style.