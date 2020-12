Selectiva en redes

Ciudad de México.

Si bien Megan Fox sigue manifestando en redes sociales todo su amor a su nueva pareja, el músico urbano Machine Gun Kelly, resulta curioso que no lo sigue en Instagram.

Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, y más de 100 fotografías de su vida personal y profesional, la actriz y modelo no sigue a nadie, ni a su propia pareja, a quien conoció en el rodaje de la película "Midnight in the Switchgrass".

La actriz de Hollywood comenzó a salir a inicio de este año con el rapero después de separarse de su esposo Brian Austin Green, con el que tuvo tres hijos.