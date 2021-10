Selecciones están cerca del Mundial de Qatar 2022

En las eliminatorias europeas, Países Bajos, Inglaterra, Bélgica y Francia se encuentran a un triunfo de asegurar su lugar. Con un empate ocuparían de la combinación de otros resultados en las últimas dos fechas restantes.

Portugal (vs Serbia) España (vs Suiza) y Croacia vs (Rusia) marchan como segundos de grupo, sin embargo tendrán su oportunidad en la siguiente fecha FIFA de quedarse con el liderato y por ende el puesto directo a Qatar 2022.

Conmebol

Aunque matemáticamente todavía no lo están, Brasil y Argentina prácticamente ya aseguraron su puesto en el Mundial, ya que se mantienen muy lejos de todo el pelotón.

Los demás marchan muy parejos peleando los otros dos lugares y medio restantes, y la diferencia de puntos entre ellos es mínima, por lo que la lucha está al rojo vivo como suele ser una costumbre en las eliminatorias de Conmebol.

Concacaf

Sin duda está siendo una de las eliminatorias más cerradas en mucho tiempo, sin embargo, México y Estados Unidos siguen estando a la cabeza aunque todavía lejos de asegurar matemáticamente su presencia en Qatar 2022.

AFC

Aunque todavía faltan varios encuentros para definir los lugares en las eliminatorias de Asia, Irán y Arabia Saudita son los más encaminados a conseguirlos. Japón, de manera sorprendente podría quedar fuera, ya que no ha tenido el rendimiento esperado.

CAF

Las eliminatorias en África todavía tienen que pasar por la etapa decisiva, sin embargo Senegal y Marruecos ya aseguraron su pase para esa etapa. Túnez, Nigeria y Egipto están cerca de lograrlo.

OFC

En las eliminatorias de Oceanía no hay cupos directos al Mundial, por lo que la única manera de que alguno de esta confederación logre su pase es por medio del Repechaje. Australia como es costumbre se encuentra liderando de manera sobrado dicha zona.