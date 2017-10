Selección de México lejos de las potencias. Pide Osorio partidos con selecciones poderosas

CIUDAD DE MÉXICO, julio 4 (EL UNIVERSAL).- Luego de ser vapuleados por una juvenil Alemania durante la Copa Confederaciones de Rusia 2017, la Selección Mexicana demostró que sigue lejos de dar el salto contra grandes potencias futbolísticas. Incluso, el seleccionador Juan Carlos Osorio levantó la voz por un proceso mundialista de exigencia, que incluya rivales de alto nivel en los partidos de preparación.

¿Cambiar a las eliminatorias de Conmebol sería la solución? Cuestionados por EL UNIVERSAL, ex futbolistas y directores técnicos opinan sobre el tema.

"Si se llegara a dar, México elevaría su nivel. Tampoco podemos estar en una zona de confort, porque en Concacaf somos los mejores. Sólo hay que imaginar que selecciones como Colombia, Ecuador y Uruguay no la tienen tan fácil, pero compiten", apunta Ricardo Peláez, quien tuvo participación tricolor en el Mundial de Francia 1998.

Un ejemplo de un cambio tan drástico es la selección de Australia, que envío una solicitud a la Confederación Asiática en busca de eliminarse con sus representativos. Fue en el 2005 cuando la AFC y la FIFA dieron el sí a los aussies para hacer un movimiento que parecía imposible. México tendría que acercarse, en primera instancia, con la Conmebol. ¿Lo harán?

Dejar atrás la Concacaf no desagrada a Eduardo Brizio, ex árbitro y analista, "sería buena opción. Tendríamos mejor nivel contra equipos más hechos, no con esos moleros en Estados Unidos". Pero hay quienes dudan que formar parte de la familia sudamericana sea una solución inmediata. "No sabría si cambiar de confederación. Se puede alentar a la conquista deportiva y tener todos los partidos de preparación que quieras, pero debes solucionar todo lo que implica ir a un Mundia, la Federación busca negocio a costa de lo deportivo", dice el ex técnico José Luis Sánchez.

Y en sentido contrario, el ex jugador Manuel Negrete asegura que "no. Ir a Conmebol no es el camino. Siempre nos hemos eliminado con equipos de esta zona", atizó. “En una elimiantoria con Brasil o Argentina no vas a tener chance de clasificar al Mundial.

Serían los elegidos de una generación de ensueño rumbo a la Copa del Mundo 2018. La base de jugadores que militan en Europa ilusiona al gremio del futbol mexicano y descartan cualquier cambio generacional.

"La mayoría de los que fueron a la Copa Confederaciones están en buen nivel y son los que tienen más experiencia. Deben dejarlos y de la Copa Oro sólo usar a dos o tres", expresa Manuel Negrete, histórico tricolor en el Mundial del 86. Carlos Hermosillo, figura que vistió de tricolor por más de 10 años, sólo pediría ligeros ajustes. "No sé si deba hablarse de un cambio generacional, pero estoy seguro que deben estar los mejores. Hay jugadores que ya deberían... Habría que buscar una renovación en esos lugares. Tienen que llamar a los que estén en su mejor momento”.



¿Debe México cambiar su eliminatoria a Conmebol?

RICARDO PELÁEZ, Ex futbolista

"Si se llegara a dar, México elevaría su nivel. Tampoco podemos estar en una zona de confort porque en Concacaf somos los mejores. Colombia, Ecuador y Uruguay no la tienen tan fácil, pero compiten".

ENRIQUE MEZA, Entrenador

"Jugar contra equipos de alta competitividad es lo que hoy se busca, Osorio pide partidos de otro nivel de exigencia, creo que ya se habían tardado en hacerlo, esa es la competencia que tendría que existir".

CARLOS HERMOSILLO, Ex futbolista

"Falta un golpe de presencia. No sé si es cambiarse a Conmebol o partidos internacionales serios, no moleros para ganar dinero. Hay que jugar contra selecciones que nos hagan daño y nos hagan crecer".

RAÚL POTRO GUTIÉRREZ, Entrenador

"No estaría mal, pero es prácticamente imposible. Nuestro paso por Copa América habla de la competencia que se trata de perseguir, de que México pudiera jugar al nivel de las selecciones de Conmebol".

EDUARDO BRIZIO, Ex árbitro

"Sería buena opción. Tendríamos mejor nivel contra equipos más hechos, no con esos moleros en Estados Unidos. Todos le reclaman a Osorio, pero a los que consiguen esos partidos nadie les dice nada".

RAMÓN MORALES HIGUERA, Entrenador

"Yo lo vería bien, porque la dificultad sería mayor para clasificar y México se tendría que preparar mejor en los procesos mundialistas, quién sabe cuánto crecería de nivel, pero a la larga habría una mejora en varios aspectos, como mental y físico".

RAFAEL PUENTE SUÁREZ, Ex futbolista

"Es lo mejor que le podría pasar a México, un eliminatorio de toda América para competir con Sudamérica te exige, pero la Selección ha entrado por un sedentarismo que ha provocado que equipos inferiores se hayan vuelto más competitivos".

SERGIO BUENO RODRÍGUEZ, Entrenador

"Sería una gran determinación que en lugar de jugar periódicamente en Estados Unidos contra rivales de segunda categoría, se midiera mejor con grandes potencias y que sirvan de termómetro para el desarrollo de nuestra Selección, sería lo ideal".

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ SOLÁ, Ex entrenador

"No sabría si cambiar confederación. Se puede alentar a la conquista deportiva y tener todos los partidos de preparación que quieras, pero debes solucionar todo lo que implica ir a un Mundial, la FMF busca el negocio a costa de lo deportivo".

MANUEL NEGRETE, Ex futbolista

"No, no. Ir a Conmebol no es el camino. Siempre nos hemos eliminado con equipos de esta zona. Una eliminatoria con Brasil o Argentina no vas a tener chance de clasificar. Además, ellos están en Sudamérica y México en Centroamérica y el Caribe".