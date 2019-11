Seleccionan jurado para cesar a Vargas

Brownsville, Texas.- Luego de una petición para destituir a Michael Vargas, actual presidente del Distrito Escolar Independiente Consolidado de San Benito, la selección del jurado comenzará el 13 de abril de 2020.

Vargas tuvo una audiencia de moción el viernes por la mañana en Brownsville. La semana pasada, un juez ordenó que se emitiera una citación de servicio contra Vargas.

En julio, Vargas fue arrestado después de que la policía de Harlingen dijo que estaba borracho y se quedó dormido al volante mientras estaba en un Taco Bell.

Durante la audiencia en la Corte de Condado de la Ley Núm. 5, la jueza Estella Chávez Vásquez ordenó a Vargas que instalara un dispositivo para evitar que al encender su vehículo, este no arranara si detecaba niveles de alcohol.

El dispositivo no permitirá que el motor del vehículo arranque si la respiración del conductor contiene un nivel de alcohol en la sangre mayor que el límite legal de 0.08 por ciento.

Chávez Vásquez, quien otorgó una exención de cargos, fijó una audiencia de cumplimiento para el 31 de octubre derivada del cargo de delito menor de Clase B.

Dan Sánchez, el abogado de Vargas, no respondió a los mensajes solicitando comentarios. "Me parece que el sistema judicial está tratando de hacer lo que es justo: no solo desestimaron su caso", dijo Janie López, ex coordinadora de orientación y asesoramiento del distrito escolar, después de la audiencia. "Espero que el sistema judicial haga lo correcto".