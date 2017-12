Seleccionan a dos maestros para programa de posgrado

Pharr, Tx.- Dos maestros de matemáticas del Distrito Escolar Independiente de Pharr-San Juan-Alamo (PSJA) fueron seleccionados para participar en la rigurosa Escuela de Extensión de Harvard para el Programa de Postgrado a través del Texas Graduate Center (TGC). Albesa A. Pedraza de PSJA Memorial Early College High School y Evan A. Curtis de PSJA Early College High School son dos de los siete maestros seleccionados de los distritos escolares en todo el Valle del Río Grande.

Gracias a la colaboración entre The Texas Graduate Center, Region One Education Service Center y Harvard University, Harvard Math for Teaching Graduate Program que ofrece a los profesores de matemáticas secundarias (o campos relacionados) la oportunidad de obtener una Maestría en Artes Liberales en Matemáticas para la Enseñanza, un curso riguroso de estudios que les permite completar una maestría dentro de un marco de tiempo de tres años.

Los maestros de matemáticas del Valle del Río Grande seleccionados no solo participarán en la enseñanza de las matemáticas impartida por la facultad de Harvard; también desarrollarán nuevas estrategias que mejorarán drásticamente su capacidad para enseñar a los estudiantes de secundaria y preparatoria las habilidades necesarias para tener éxito en la vida, el trabajo y la academia.

"Estoy muy emocionado y agradecido de ser parte de esta increíble oportunidad de ampliar mi educación al servicio de nuestros estudiantes y nuestra comunidad", dijo Evan A. Curtis, maestro de matemáticas en PSJA Early College en San Juan. "Gracias a mis colegas de Algebra en PSJA ECHS por su aliento y a nuestra administración y distrito por su apoyo".

"Es una oportunidad emocionante para mi familia y para mí", dijo Alberta Pedraza, que enseña Algebra I y Geometría en PSJA Memorial ECHS en Alamo. "Va a ser un desafío para ellos tanto como lo es para mí, pero me alegro de poder contar con su apoyo".

Dos generaciones de maestros ya se han graduado del programa, mientras que la tercera se gradurá en mayo de 2018 con un total de 22 participantes. Desde su inicio, otros dos maestros de PSJA ISD se han graduado del programa.