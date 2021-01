Selección sin ídolos

Miguel Herrera no ve ídolos en la actual Selección Mexicana.

El "Piojo" consideró que por ahora no hay ningún jugador de la plantilla actual que goce de esa etiqueta, pues el último en ser ídolo fue Rafael Márquez, quien se retiró tras el Mundial de Rusia 2018.

"Hoy sinceramente no veo a un jugador que llegue a los niveles de Hugo Sánchez, Rafa Márquez, de Cuauhtémoc (Blanco), no hay, hay unos muy buenos, de gran capacidad, carisma, (Guillermo) Ochoa, (Hirving) Lozano, ojalá llegue, pero de ser ídolos, todavía no ha salido un mexicano", reconoció Herrera en entrevista con Mara Patricia Castañeda.

Por otro lado, Herrera pidió que se valore la jerarquía de Javier Hernández, al que resaltó por su carrera en Europa y el récord que sostiene como el máximo goleador en la historia del Tri.

"´Chicharito´ vivió un gran momento, tuvo una situación desafortunada con el técnico del Manchester y tuvo que salir, ha tenido una carrera extraordinaria, se nos olvida que es el máximo goleador de la Selección, pareciera que no hizo nada. El tipo es el que más goles ha metido, no se dice fácil, ahí estará hasta que alguien llegue y lo desbanque como él desbancó a (Jared) Borgetti", sentenció.