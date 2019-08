Selección mexicana con varios jóvenes se concentra para microciclo

México, 18 Ago

Con un plantel de muchos jóvenes, la Selección Mexicana de Futbol se concentró para llevar a cabo un microciclo de trabajo bajo las órdenes del técnico argentino Gerardo Martino.

El cuadro nacional, que destaca por su juventud y poca experiencia en la primera división del futbol mexicano, trabajará en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol hasta el miércoles 21 de agosto.

En el equipo destacan futbolistas como José Juan Macías, delantero del club León; el portero Sebastián Jurado, del Veracruz; el defensa Alan Mozo, de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), e Ismael Govea, del Atlas, entre otros.

También fueron llamados jóvenes como Kevin Nahin Álvarez, del Pachuca, y Adrián Lozano, de Santos, ambos de la categoría Sub 20, además de Eugenio Pizzuto, de los Tuzos Sub 17, quien aún no debuta en el máximo circuito.

Los jugadores estarán concentrados para comenzar la preparación de la Liga de Naciones de la Concacaf, en la que participará el combinado mexicano.

Lista de convocados para el segundo microciclo de la selección de México:

Porteros:

Raúl Gudiño Guadalajara

José Hernández Atlas

Sebastián Jurado Veracruz

Defensas:

Johan Vásquez Monterrey

Ismael Govea Atlas

Alan Mozo Pumas UNAM

José Joaquín Esquivel FC Juárez

Gerardo Arteaga Santos Laguna

Luis Romo Querétaro

Adrián Mora Toluca

Kevin Álvarez Pachuca

Vladimir Loroña Tijuana

Mediocampistas:

Ulises Cardona Atlas

Eugenio Pizzuto Pachuca

Jonathan González Monterrey

Francisco Figueroa Pachuca

Érick Aguirre Pachuca

Alan Medina Toluca

Jairo Torres Atlas

Adrián Lozano Santos Laguna

Delanteros:

Jesús Godínez León

Paolo Yrizar Querétaro

José Juan Macías León