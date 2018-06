Selección argentina practica hasta los penales

La Selección argentina ensayó los penaltis en su último entrenamiento antes de medirse este sábado en Kazán con la escuadra francesa, en los Octavos de Final del Mundial de Rusia, ya con todos los jugadores disponibles tras la reincorporación de Enzo Pérez.

Ausente en la sesión de ayer por un golpe en la cadera, el centrocampista de River Plate se sumó al trabajo con el grupo, por lo que el técnico Jorge Sampaoli cuenta con los 23 jugadores para el encuentro de este sábado en Kazán ante el equipo "bleu".



Por tratarse de la primera ronda eliminatoria del Mundial de Rusia y ante la posibilidad de que el cruce se resuelva en los penaltis, los porteros Franco Armani, Willy Caballero y Nahuel Guzmán fueron retados por los "sparrings" desde los once metros.



Esa fue la principal novedad en el inicio de una sesión que para los jugadores de campo comenzó con el habitual calentamiento, con rondos y estiramientos, y continuó después a puerta cerrada.



El protagonista de la jornada fue Ever Banega.



Por su cumpleaños 30, el centrocampista del Sevilla recibió las felicitaciones de sus compañeros.



La expedición albiceleste viajará a mediodía a Kazán y, siguiendo la logística habitual, no se ejercitará en el escenario del partido.