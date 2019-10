Seis años, no hallan justicia

¨No podemos encontrar paz y pedimos ayuda, si nos ayudan, también estarán ayudando a otras posibles víctimas. Ayúdenos, no es fácil y no vamos a encontrar la paz. Esta es una herida que no va a sanar, así que les digo, escúchame, ten compasión¨ Martha Rangel madre de la víctima

Edinburg, Tx.- Han pasado 6 años desde el asesinato de su hija Jolissa Rangel pero Martha Rangel, su madre dice que no se rendirá hasta que se haga justicia por la muerte de su hija aunque ahora la policía ha dejado de investigar el asesinato.

Las autoridades señalaron en ese tiempo que hubo 3 hombres responsables de la muerte de Jolissa Rangel, quien fue encontrada muerta en su departamento. Este asesinato ahora se considera un caso sin resolver. Sin embargo, su familia no se dará por vencida hasta que encuentren a los asesinos.

El video de vigilancia publicado por la policía de Edinburg muestra a los sospechosos huyendo de la escena al subirse a una camioneta. Jolissa Rangel tenía 20 años cuando fue asesinada, dejando atrás a un hijo que ahora quiere saber qué le sucedió a su madre.

"Él quiere hablar con los responsables para decirles que no lastimen a nadie más y quiere saber por qué lastimaron a su mamá si él no les hizo nada a ellos y su mamá tampoco les hizo nada", dijo Martha Rangel.

"No podemos encontrar paz y pedimos ayuda, si nos ayudan, también estarán ayudando a otras posibles víctimas. Ayúdenos, no es fácil y no vamos a encontrar la paz. Esta es una herida que no va a sanar. así que les digo, escúchame, ten compasión", dijo Rangel.

DEFENSORA

No se rendirán hasta conseguir se resuelva

Martha es una defensora de familiares y amigos de niños asesinados para apoyar a otros que pasan por la misma situación. "Este caso frío es muy importante de resolver. Necesitamos traer justicia. Necesitamos traer paz y esperanza para todas las familias".

La familia Rangel dice que no se rendirán hasta que se resuelva el asesinato de Jolissa. No importa cuánto tiempo pueda tomar. Esperan que las autoridades continúen investigando.