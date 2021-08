Seguridad pública en AL, bajo el mando civil

"No hay antecedentes de esto. El consenso académico y político en la región, basado en la evidencia, es que los policías no deben mezclarse con los militares y que los militares no pueden hacer funciones de policía, salvo en casos excepcionales. Esto es una tendencia y una regla en América Latina", dice Holzmann.

Por tanto, asegura el maestro en ciencia política de la Universidad de Chile, lo que hace el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador al impulsar la incorporación de la GN a la Sedena "es romper la regla e irse a una excepción".

Las policías nacionales de Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela y Chile (Carabineros) son de naturaleza civil y en ningún caso forman parte de las fuerzas militares ni mucho menos constituyen un arma de las instituciones castrenses, como busca la iniciativa de López Obrador.

En Brasil, ni la Policía Militar, que cumple funciones de seguridad pública, forma parte de las fuerzas armadas o del Ministerio de Defensa, y en Argentina tanto la Policía Federal, que es civil, como la militarizada Gendarmería están adscritas al Ministerio de Seguridad.

Equiparar la eventual incorporación de la GN a la Sedena con la naturaleza de las policías en otros países de América Latina es "una falacia y un sofisma", asegura Holzmann, integrante de la Red de Seguridad y Defensa de América Latina.

Colombia es el único caso de la región en el que la Policía Nacional depende del Ministerio de Defensa, pero es un cuerpo de naturaleza civil, no militar. Para subrayar esa característica la institución cambió el mes pasado sus uniformes, que eran verde olivo, a azul marino.

PROCESAN REFORMA

Además, luego de su cuestionado papel en las protestas sociales que estallaron el 28 de abril pasado, en las que murieron decenas de manifestantes a manos de la fuerza pública, la Policía Nacional de Colombia inició un proceso de reforma que será discutido en el Congreso y que prevé su incorporación al Viceministerio de Seguridad Pública para formalizar su carácter civil.

"López Obrador va a contracorriente de esta tendencia –señala Holzmann– y de la doctrina policial prevaleciente en el siglo XXI, que está marcada por su naturaleza civil, por la eficiencia de sus operaciones, su profesionalismo y sus funciones como cuerpo preventivo e investigativo, muy alejado de las funciones de defensa de la soberanía que tienen las fuerzas militares."

Opera en forma autónoma

Incluso en Brasil, donde la seguridad pública está a cargo de la Policía Militar, este cuerpo opera en forma autónoma en cada uno de los 26 estados y está subordinado a los gobernadores, no a los jefes de las regiones militares ni a los altos mandos del Ejército.

En la práctica, las policías militares de Brasil cumplen funciones de policías estatales y en cada entidad federativa y en el Distrito Federal tienen diferentes estructuras, reglamentos y hasta uniformes, aunque las tareas de investigación judicial de los delitos del fuero común las ejercen los Departamentos de Policía Civil de los estados.

Además existe la Policía Federal, que persigue delitos como el tráfico de drogas y el terrorismo; ejerce el control de las fronteras y está adscrita al Ministerio de Justicia. Ninguna policía brasileña forma parte del Ministerio de Defensa.

En Venezuela existe la Guardia Nacional Bolivariana, que forma parte de la fuerza armada, pero las funciones de ese cuerpo no son la seguridad pública sino la vigilancia fronteriza y la cooperación con otros organismos de seguridad en el mantenimiento del orden interno. Cuenta con unos 20 mil efectivos.

La Policía Nacional Bolivariana es, en cambio, la institución de Venezuela encargada de la seguridad pública. Cuenta con unos 35 mil efectivos, la constitución la define como un cuerpo civil y está adscrita al Ministerio del Interior, no al de Defensa.