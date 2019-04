Seguridad carretera para viajar de noche

"Todas las instituciones tanto federales, estatales y municipales estamos metidas en esto con lo que se puede". Augusto Cruz Morales, secretario de Seguridad Pública.

Durante el período vacacional de Semana Mayor será seguro transitar por las carreteras del estado de Tamaulipas en horario nocturno consideró el secretario de Seguridad Pública, el contralmirante Augusto Cruz Morales, quien mencionó que para esto habrá corredores seguros por las vías más transitadas cada cincuenta kilómetros.

"No ha habido grandes cosas últimamente y las carreteras tanto de día como de noche está la Policía Federal y está el apoyo carretero", además destacó que "ya tenemos un buen de tiempo que no hemos recibido denuncias, lo último que recibimos fue lo de los indocumentados hace dos meses, y no hemos tenido un reporte de que a alguien lo hayan parado y le hayan quitado su carro en la carretera".

El operativo de Seguridad Vacacional de Semana Mayor 2019 dará inicio al mediodía de este viernes 12 de abril en esta capital, en el cual se contará, como en ocasiones anteriores, con la participación de corporaciones y dependencias federales, estatales y de los 43 municipios del Estado de Tamaulipas.

"Todas las instituciones tanto federales, estatales y municipales estamos metidas en esto con lo que se puede, hay catorce puntos en donde van a haber estas instituciones se juntan y van a estar para atender a la sociedad y los problemas que se ocasionen", recalcó el contralmirante Cruz Morales, "aparte de los módulos hay diferentes operativos en los centros vacacionales, toda esta información se va a dar ese día".

Cabe apuntar que este año se espera superar la meta de dos millones 253 mil 316 paseantes de este período vacacional de 2018 el cual ha ido de manera progresiva en los últimos años, en 2017 fueron dos millones 170 mil 321 y en 2016 fueron un millón 740 mil 694 los visitantes según información de la Secretaría de Turismo estatal; los tramos carreteros que tendrán una vigilancia más acuciosa son Victoria-Reynosa-Matamoros, hacia la ciudad de Monterrey, hacia Tampico y el sur de la entidad.