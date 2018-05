Segundo triunfo de ´Balta´

José Luis Baltazar III salió airoso de su segundo combate como profesional, tras vencer por nocaut efectivo al oriundo de Río Bravo, Bruno Pardo, en combate celebrado en la Arena Coliseo de Reynosa.

Cuando parecía que la pelea se definiría por las tarjetas de los jueces, el boxeador reynosense pisó el acelerador en el cuarto y último round, y con una combinación letal, dejó tendido en la lona a su rival.

Bruno ofreció algunos chispazos de buen boxeo pero luego se dedicó a defenderse agachando la cabeza en repetidas ocasiones y caminando todo el tiempo hacía atrás.

Fue entonces que "Balta" comenzó la cacería, buscando en todo momento castigar las zonas blandas. El tercero de la dinastía ha ganado sus dos peleas, ambas por la vía del cloroformo.

"Le quiero agradecer a mi rival, fue muy duro y ya tiene buen recorrido, fui paso a paso, la idea era machacarlo poco a poco, yo estuve haciendo mi trabajo, sabía que es un peleador que aguanta mucho y que si había nocaut iba a tardarse, al final si se pudo y nos vamos contentos", declaró al bajar del cuadrilátero.

Al final de la pelea la esquina de Bruno Pardo reclamaba un golpe prohibido, pero el reynosense afirmó que no hubo tal.

"Él se agachaba mucho, abrazaba, son mañas que ellos agarran, no hubo ningún golpe a la nuca, nada prohibido, fue limpio y mi boxeo fue superior", aseguró.

Baltazar no sabe cuantas peleas más hará a 4 rounds pero ya está ansioso por pasar a los 6 asaltos o más.

"Me siento con condición hasta para 10 rounds, siempre me he preparado muy duro, ojalá que pronto subamos a 6 rounds, o los que me digan", finalizó.