Segundo grupo de centroamericanos se dirige a Tapachula

Frontera Hidalgo, Chis..- Migrantes centroamericanos que se internaron en territorio mexicano la víspera, a través del río Suchite, iniciaron este martes su camino hacia la ciudad de Tapachula, distante a 25 kilómetros, en su búsqueda por llegar a

El contingente, integrado por cientos de hombres, mujeres y niños, avanza hacia esa ciudad chiapaneca, luego de haber entrado al país por el afluente mencionado, procedente del municipio de Tecún Umán, localidad fronteriza de Guatemala.

En tanto, el primer grupo de centroamericanos que ingresó al territorio nacional el pasado 12 de octubre, avanzó este martes de la cabecera municipal de Niltepec hacia Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca, en busca de llegar a la Ciudad de México, en su camino al vecino país del norte.

Images of the migrant caravan as it slowly advances through southern Mexico trying to reach the U.S. border. https://t.co/8QnOWTtb1D pic.twitter.com/rpoYe5ky1Y