Según AMLO faltan 123 mil médicos

Villamar, Mich.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que en el país hay un faltante de 123 mil médicos para cumplir con la norma internacional.

Durante un recorrido por el hospital rural Villamar, el mandatario dio un dato de cómo la administración anterior dejó al sector salud.

Según cifras de la Secretaría de Salud hay un registro de 270 mil 600 médicos generales en el país, pero según la norma internacional se debe tener al menos 393 mil 600 médicos, es decir se tiene un faltante de 123 mil especialistas en salud.

"Nos faltan médicos generales y especialistas", dijo.

Ante esto, el presidente reiteró que creará el Instituto de Salud para el Bienestar que se encargará de contratar a más médicos para que en ningún hospital y Centro de Salud falte la atención a los ciudadanos.

ACUERDO CON UNIVERSIDADES Y ESCUELAS DE MEDICINA

López Obrador sostuvo que se impulsará la formación de más médicos en el país mediante acuerdos con universidades y escuelas de medicina, pero aclaró que el apoyo será "muy dirigido" pues acusó que hay instituciones educativas que "están manejadas por caciques".

"Vamos a hacer acuerdos con las universidades públicas y con las escuelas o facultades de medicina, pero no es que: a ver, te vamos a dar presupuesto a la universidad y tú ve cómo le aumentas la matrícula, no", dijo durante un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de esta localidad.

"Te vamos a dar (recursos) pero si tienes ahora 300 estudiantes de medicina queremos que tengas 600. Lo que te vamos a dar va a ser para eso, o sea muy dirigido, porque si no, no avanzamos. Yo voy a ser respetuoso de la autonomía de las universidades, pero ya se acabó eso de dame y dame y dame, y no rendir cuentas", advirtió.