'Seguiremos en casa' en Tamaulipas: Salud

Cd. Victoria, Tam.

Apesar de que el 31 de mayo finaliza la jornada nacional de ´Sana Distancia´, la titular de la Secretaría de Salud local, Gloria de Jesús Molina Gamboa, dio a conocer que esta jornada se prolongará más allá del primero de junio en la entidad por lo que habrán de continuar las medidas contra el Covid-19 como lo son aislamiento social, el uso de cubrebocas y el cierre de negocios.

"La Federación dejó bajo responsabilidad de los estados para la apertura a partir del primero de junio, y en Tamaulipas estamos haciendo nuestras propias recomendaciones a la población a través del comité", señaló la funcionaria estatal, "vamos a prolongar el ´Quédate en Casa´ y vamos a prolongar muchas de las medidas de lo que es la ´Sana Distancia´ para Tamaulipas, y hacer evaluaciones cada quince días para saber cómo vamos con la ocupación hospitalaria".

Hasta este jueves se han detectado mil 644 casos positivos de Covid-19 en la entidad, 756 en investigación y 98 defunciones según estadísticas de la Secretaría de Salud estatal; es Matamoros el municipio con más casos registrados, 385, le sigue Tampico, Ciudad Madero y Victoria con 264, 215, y 206 respectivamente.

En número de defunciones también encabeza Matamoros con 36, 16 Nuevo Laredo y 8 Ciudad Victoria, Tampico, Reynosa y Ciudad Madero.

"Lo que hemos hecho nos ha mantenido en un incremento algebraico o numérico de casos... no hemos tenido un incremento exponencial, no hemos saturado los servicios de salud; tenemos los ventiladores aún disponibles, creo que todas las medidas que se han tomado y todas las recomendaciones que se han hecho han funcionado bien", consideró la doctora Molina Gamboa.

Recordó que a partir del primero de junio viene la apertura de las nuevas actividades esenciales como lo son el sector minero, construcción y automotriz, el resto de las actividades no esenciales aún no cuentan con un calendario para su reapertura; por otro lado, los burócratas retornarán a sus lugares de trabajo el 16 de junio, "la población lamentablemente no está respetando a cabalidad las medidas y recomendaciones y ha salido a la calle, no usan el cubrebocas de manera obligatorio y eso nos complica porque finalmente es en detrimento de la propia salud de la sociedad".