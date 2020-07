Seguirán descuentos en el pago del predial

El director de predial y catastro en esta frontera Yehude López Reyna informó que durante este mes y el próximo se mantendrá vigente la eliminación de recargos a cualquier trámite, como parte de una medida con la que se busca aminorar la crisis económica que ha traído el Covid-19 para las familias.

Las oficinas se mantendrán abiertas en el horario habitual, aunque todo el que desee ingresar deberá seguir los lineamientos de salud acostumbrados, portar cubrebocas y guardar una distancia de al menos metro y medio entre la persona más cercana.

Al solo permanecer abiertas 5 cajas de cobro y 1 ventanilla de atención, se mantienen atenciones reducidas. "Estamos haciendo lo posible por atender de forma rápida a los reynosenses que quieren pagar sus impuestos de predial o de catastro, no podemos tener a muchas personas dentro, por lo que se les da el ingreso conforme vayan saliendo, es para su seguridad, aparte de que no pasa nadie que no tenga cubrebocas, que se niegue a las pruebas de temperatura, del tapete o gel antibacterial", mencionó.

DESCARTAN CIERRE PARCIAL

Pese a que en las últimas semanas la lista de trámites en las oficinas pasó de 600 a alrededor de 150, no se ha previsto un cierre parcial, y por el contrario se espera que la eliminación de recargos aprobada por cabildo, beneficie a las familias. "Hemos tenido muchos descuentos en este año, además se han rifado casas para los que van al corriente, pero conscientes de lo que ha traído el nuevo coronavirus se han extendido los periodos de descuento, lo único que le pedimos a la gente que quiera venir es que sean responsables, que obviamente prioricen su salud".

López Reyna recordó que para seguir las reglas sanitarias se mantiene frenada la atención a los adultos mayores, mujeres embarazadas y menores de edad, al considerarse parte de los grupos de riesgo.