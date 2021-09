Seguirán con clases virtuales en la Zona Escolar No. 50

Cd. Miguel Alemán, Tam.- Las escuelas pertenecientes a la Zona Escolar No. 50 del Sector No. 2, habrán de continuar sus clases en forma virtual, ante diversos problemas que se están enfrentando entre ellos el Semáforo Epidemiológico que marca en rojo, la falta de maestros y que todavía no existe un regreso seguro a clases.

Lo anterior fue informado por la supervisora escolar, Profra. y Lic. Amada Alicia Bañuelos Alamillo, quien manifestó que por el momento no se van a tener clases presenciales, ya que no hay condiciones para hacerlo y se enfrentan a varios problemas.