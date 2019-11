Seguirá Unidos por Tamaulipas en operación

El programa Unidos por Tamaulipas seguirá funcionando, por lo que solamente esperan que se autorice el presupuesto para el otro año.

Gilberto Estrella Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma), comentó que ya se presentó la propuesta para el próximo año. Mientras tanto en algunas áreas como el Sector Salud se sigue trabajando y el DIF Tamaulipas, también mantiene acciones.

"Ya estamos prácticamente a cierre de año, ya estamos esperando básicamente a que se autorice el presupuesto para el próximo y empezaremos con todas las acciones que involucran Unidos por Tamaulipas, seguirá implementándose y se quedará", dijo.

Por el momento el tema que tiene que ver con la maquinaria, es lo que estaría implementándose para enero.

El funcionario estatal explicó que esperan que no se reduzca el presupuesto para Seduma para el otro año.

"No depende de mí, depende de lo que tenga presupuestado el Gobierno Federal, regresarle lo que le corresponde a Tamaulipas, no es que no los regalen, es algo que tenemos ganado con la generación de todos los impuestos, es para atender la demanda y los programas, esperemos que no haya un recorte significativo", expresó.