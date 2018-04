Seguirá Gullit pese a deuda con Caixinha

El "Gullit" suma apenas 217 minutos con La Máquina, tras apenas 2 titularidades y en 7 duelos jugados, sin goles.

"Por ejemplo del "Gullit" que ha estado trabajando con nosotros en Escocia, creo que me debe más de lo que yo le debo", explicó Caixinha este viernes en La Noria.



"Yo veo que esta relación entre entrenador y jugador tiene que ser una relación de complicidad muy fuerte, sé que por un momento o por una razón o por otra, las cosas en el futbol muchas veces no se dan, pero a esa complicidad cuando existe esa frontalidad, cuando existe esa apertura, he estado dando más de lo que recibí hasta este momento, si eso me lleva a algún arrepentimiento, por supuesto la palabra como obsesión es muy fuerte, hay que seguir trabajando pero dejar las cosas claras".



Sin embargo, el DT luso confirmó que Peña seguirá para el Apertura 2018.



"Es un préstamo de un año y él se va a quedar acá con nosotros, seguramente hasta el final de este año", apuntó.



"El próximo semestre será definitorio de si podrá seguir o no, más allá que es un préstamo".



Caixinha aceptó que este torneo fue mediocre y quedaron a deber tanto a la afición como a ellos mismos.