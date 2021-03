Seguirá el uso de cubrebocas

Tras el mandato del gobernador Greg Abbott que esta semana levantaría el mandato de máscara en todo el Estado, las inquietudes no se han hecho esperar.

La ciudad de Edinburg está revisando la orden ejecutiva del gobernador y está en espera de más orientación del estado y condado.

Desde el anuncio, la semana pasada, los residentes de Edinburg se han comunicado con el personal de la ciudad para hacer preguntas y expresar preocupaciones sobre el impacto potencial en futuros eventos comunitarios.

"La ciudad continuará implementando los mismos protocolos de seguridad que tenía en el pasado. Les pedimos a nuestros ciudadanos que sigan practicando el distanciamiento social y el uso de cubrebocas cuando asistan a los eventos", aseguró el alcalde Richard Molina.

El administrador y el asesor jurídico de la ciudad, Ron Garza y Omar Ochoa, respectivamente sostuvieron un evento virtual para responder a los residentes sobre cómo la eliminación del mandato del uso del cubrebocas afectaría a sus familias y sus negocios.

"Durante todo el curso de la pandemia, hemos tenido el plan de trabajo seguro que realmente estableció una relación única y una línea abierta de comunicación entre la ciudad y las empresas. Aún no hemos tenido noticias de un negocio en Edinburg que haya dicho que el próximo miércoles eliminarán esos requisitos. Por eso, nuestra comunidad empresarial comprende que los clientes y los empleados están más seguros con las máscaras", dijo Garza.

Ochoa agregó: "El hecho de que estemos en este período ahora sin una regulación gubernamental específica no significa que no debamos continuar con esas prácticas. En muchos sentidos, no es solo responsabilidad personal, sino también consideración de la comunidad".

La ciudad de Edinburg seguirá la ley estatal y actualizará a los residentes y negocios tan pronto como el estado proporcione más detalles.

El juez del condado de Cameron, Eddie Trevino Jr., dijo que hubiera preferido que el gobernador Greg Abbott hubiera esperado otros 60 a 90 días para levantar el mandato de la mascarilla facial en Texas.

CONDADO CAMERON HASTA QUE HAYA LA VACUNA PARA TODOS

El juez del condado de Cameron, Eddie Treviño, Jr.dijo que el tiempo adicional habría dado tiempo a los funcionarios del condado para vacunar a más residentes y pasar las vacaciones de primavera y Pascua, que atraen anualmente a miles de visitantes a South Padre Island.

"Creo que el mandato de la mascarilla solo debe levantarse cuando una vacuna COVID-19 esté disponible para todos", indicó. "Nuestras cifras en el condado continúan siendo estables, y es posible que hayamos visto una disminución en los casos la semana pasada debido a la tormenta del clima invernal, pero sentimos que con el distanciamiento social y los requisitos de recuperación de la mascarilla, nuestros esfuerzos de vacunación nos estaban llevando en el dirección correcta en cuanto a frenar el riesgo de propagación del virus ".

El juez del condado está instando a los residentes y empresas a continuar con las pautas de distanciamiento social y usar máscaras incluso después de que se levanten los mandatos.

Recuerde, vivimos en una época donde la demanda por la cura de este virus sigue siendo altísima, y donde aquí en Texas, estamos trabajando más allá de las secuelas de la tormenta invernal al mismo tiempo", dijo el juez Treviño.