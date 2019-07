Seguirá Coneval, pero con austeridad: AMLO

"Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza, donde los representantes no conocen las regiones´´. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

Ciudad de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Coneval continuará, pero con un plan de austeridad, donde el titular de dicho Consejo ganará 90 mil pesos mensuales, en vez de 200 mil.

"Antes el director del Coneval ganaba 200 mil pesos mensuales, ayer lo dije. Ahora ya que nadie puede ganar más que el Presidente (de México) el sueldo es de 90 mil pesos.

"No había vinculación con la gente, estos servidores públicos no tienen comunicación con el pueblo, no conocen las comunidades. Imagínense un instituto encargado de evaluar la pobreza, donde los representantes no conocen las regiones", comentó López Obrador en conferencia matutina.

El Mandatario también opinó respecto a la declaración que dio el director de Coneval a Proceso, revista que calificó como conservadora y amarillista.

"Ayer de nuevo Proceso le atribuye la declaración de que estoy incumpliendo mi compromiso de atender a los pobres, porque va a haber austeridad en el Coneval".

"Cómo estará la manipulación, que el mismo señor del Coneval aclaró diciendo que habían manipulado la declaración, cuando hablo de amarillismo me refiero a eso, el sacar de contexto una declaración y destacar lo alarmista", agregó.

Informó que para la dirección del Consejo se nombró a un académico de la UNAM, José Nabor Cruz, quien recibirá el ajuste de sueldo de 90 mil pesos mensuales.

"Va a haber austeridad, y que ya se entienda que la austeridad no es un asunto administrativo, es un asunto de principios, no puede haber Gobierno rico con pueblo pobre", agregó AMLO.

PREPARAN PAQUETE

Asimismo, el Presidente López Obrador informó ayer que se reuniría con el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para avanzar en la elaboración del Paquete Económico 2020, que entregará en septiembre próximo al Congreso.

Previo al encuentro, realizado a puerta cerrada, el mandatario señaló que trabajarían en las proyecciones de indicadores para el cierre de este año y los criterios macroeconómicos para el próximo, lo que incluye crecimiento, inflación y tipo de cambio, entre otros.

"Estamos preparando la propuesta de presupuesto para el año próximo. El 8 de septiembre tenemos que presentar al Congreso el presupuesto, pero lleva tiempo la elaboración.

"Estamos precisamente haciendo análisis, proyecciones sobre crecimiento, desarrollo, bienestar con la idea que no aumente la deuda, que no haya impuestos nuevos, que no haya gasolinazos, que tengamos finanzas públicas sanas y que al mismo tiempo tengamos presupuesto para financiar el desarrollo, para financiar el bienestar", dijo.

Por otro lado, López Obrador rechazó que México se encuentre en recesión económica, como han señalado algunos analistas y dirigentes de oposición.

"Hasta las mismas empresas financieras están sosteniendo que no hay recesión, es la apuesta de los nostálgicos del neoliberalismo, están obcecados con eso, se excitan.

"No hay recesión, vamos muy bien en lo económico y cada vez está mejor la situación económica y social en nuestro país, cada vez hay más desarrollo y más bienestar. Estoy tranquilo y optimista, porque estamos bien y de buenas. No hay ningún riesgo ni para la economía ni para la estabilidad política, hay gobernabilidad en el país", consideró.