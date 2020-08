Seguirá con los guantes, en la cocina

En los 11 años que estuvo en los Tigres, Aarón Fernández tuvo escasas oportunidades de jugar y hoy, recién retirado, justamente los felinos están batallando para encontrar portero.

Los contagios por Covid-19 de los arqueros Nahuel Guzmán, Miguel Ortega y Alan Flores y la lesión de Arturo Delgado le abrieron la puerta a Gustavo Galindo, quien también analizaba retirarse luego de no encontrar club tras salir de la Sub 20 felina.

"Ya me llamaron...", dijo en broma Aarón Fernández, quien acaba de colgar los guantes de portero para usar los de cocinero, ahora en su faceta de empresario, tras abrir su restaurante de alitas, KeeperWings, en Escobedo, en Circuito de la Paz 514, en la Colonia Monterreal.

"Sí, ya me llamaron los del club, ¡pero para pedirme unas alitas!", dijo entre risas el ex portero, de 33 años.

"Si hay alguna oportunidad yo estoy aquí. Estoy libre y levanto la mano para cualquier oportunidad con el equipo. Si sale otra oportunidad estoy dispuesto".

Y es que tras no tener oportunidad de seguir jugando, "El Shocker" emprender su negocio de alitas.

"El día previo a la inauguración platicaba con un amigo, y le digo ´no manches, me siento con el mismo nervio que cuando iba a jugar´, me dice que me quedara tranquilo, que mañana iba de capitán y titular", dijo a Grupo REFORMA.

"Me gusta cocinar. Yo hacía unas alitas con un amigo que se llama Samuel, y nos gustaba mucho, convivíamos, a los niños les gustaba, y ya de ahí dije, que estaría padre poner un negocio de alitas.

"No tuve la oportunidad de seguir jugando y ya fue que me entró la cosquillita por ese proyecto que ya tenía".

El debut de Fernández fue a los 29 años, cuando le tocó entrar de cambio por Enrique Palos, quien sustituía al lesionado Nahuel, en el partido contra Toluca de la Jornada 5 del Clausura 2017.

Después fue titular en las Fechas 6, 7 y 8 ante Pachuca, Veracruz y Morelia. Al torneo siguiente se fue al Necaxa, donde sólo jugó en Copa y con la Sub 20, en el año y medio que estuvo ahí. Su mayor regularidad le encontró en el Clausura 2019 con Celaya, jugando 14 partidos como titular en el Ascenso MX.

"La vida me puso en este camino. Cuando las cosas no fluyen, no por eso significa que agachemos la cabeza. Ahora estoy en este nuevo proyecto que me gusta mucho".

Ahora su pasión por la portería la llevó a los platillos que ofrece, como las alitas keeper, GigiBuffoneless, por Gianluigi Buffon; la hamburguesa Kahn, en honor a Oliver Kahn; y los Aarones de cebolla, entre otros.