Seguirá CNTE con su plan de acción

Ciudad de México.

Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) cuestionaron que se les exija "a los maestros pagar las consecuencias de los derroches de los gobernantes", y señalaron que las pérdidas por los 20 días de bloqueos en vías férreas no son para el país, sino para empresas extranjeras.



Los maestros adelantaron que continuarán su plan de acción a nivel estatal, mientras no se ofrezcan soluciones duraderas al conflicto magisterial en el estado.

"El plan de acción sigue a nivel estatal como se viene desde el día 7 hasta la fecha porque no se han resuelto las demandas principales. Son problemas muy de fondo y prácticamente todo sigue igual", explicó el profesor José Raciel Gutiérrez, secretario de Relaciones exteriores de la sección 18 de la CNTE Michoacán.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, exhortó al gobierno estatal de Silvano Aureoles y a la CNTE a "considerar los intereses nacionales y buscar vías de solución distintas al conflicto laboral puesto que lesiona la economía nacional en su conjunto, afectando a empresas tanto públicas como privadas".

A lo que la CNTE respondió que los bloqueos de las vías férreas -que acumulan 20 días y más de 10 mil millones de pesos en pérdidas-, no se generan a partir de la "iniciativa propia y de la nada".

"El discurso de las pérdidas millonarias (de las empresas) es el que siempre se ha utilizado, pero ¿quién habla de las pérdidas de los trabajadores?", respondió Raciel Gutiérrez.

Juan Melchor, integrante de la Dirección Política Nacional de la CNTE y de la Comisión Nacional Única de Negociación pidió explicar dónde están las pérdidas económicas para el país puesto que la empresa ferroviaria afectada por los bloqueos no es mexicana.

"Kansas City Southern no es mexicana, entonces no hay una afectación económica en el estado, ni siquiera genera fuentes de empleo. Más bien lo que pasa es que dejan de ganar, pero las compañías no pierden. Son ellos los que tienen que explicar en qué rubros están perdiendo... más bien están dejando de ganar", dijo.

La Secretaría de Gobernación informó este domingo que en diciembre pasado le otorgó a Michoacán mil 600 millones de pesos para que pudiera cumplir con los compromisos que tenía pactados con los integrantes del magisterio.