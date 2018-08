Seguirá la ayuda a canes sin albergue

Río Bravo, Tam.- No obstante el cierre del único albergue canino de Río Bravo, el pasado mes de julio, mismo que se ubicaba en colonia Morelos, las actividades de apoyo a canes callejeros, seguirá dijo quien fuera la directora de ese hogar perruno, Delia Chávez.

"Sigo siendo Ángeles sin Voz, pero ahora sin Refugio" dijo, pues la mueve a seguir el hecho de que "no puedo pasar por la calle y ver un perro enfermo, y pensar que siguen habiendo muchos en toda la ciudad y en todas partes, sé que esto no se puede parar aunque hagamos muchas cosas, la concientización hacia los callejeros cada vez está más fuerte pero por otra parte, la ignorancia no deja de fluir, por un lado uno se rescata y por otro lado otro se hecha a la calle", expresó.

"No soy veterinaria, más sin embargo mis 8 años de experiencia en el trato hacia los peludines y rescates que he hecho, hablan, voy a seguir dando mis servicios gratuitos en cuestión de tratamiento para la sarna/roña, curaciones, consejos, alimentando a los callejeros, y en cualquier cosa que pueda ayudarles, ya no hago rescates, mas no quiere decir que no se le pueda dar una oportunidad de encontrar un hogar", explicó.

Pese a lo adverso de la situación, dijo que "acepto donaciones de cualquier tipo de medicamentos (uso veterinario), frascos de Ivermectina (para la sarna), material de curación, jeringas, croquetas, toda ayuda que reciba" se canalizará a los perros de la calle.

EFECTÚA. Ángeles sin Voz, ahora realiza acciones itinerantes, luego de haber cerrado el refugio canino.