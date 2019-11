Seguimos en periodo de transición: AMLO

Morelos, Morelos .-Aunque afirmó que ya no hay corrupción tolerada, que hay una nueva forma de hacer política y que como nunca se están entregando apoyos, el Presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que su Gobierno aún está en transición.

"Desde luego, todavía estamos en un periodo de transición, donde lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer, pero se va avanzando; ya les puedo decir que no se permite la corrupción", dijo en un mitin en Coatetelco, Morelos, con pobladores nahuas.

"Estamos estableciendo una nueva forma de hacer política, sin violencia estamos llevando a cabo los cambios que necesita nuestro País, para crear entre todos desde abajo una patria nueva", sostuvo.

En un mitin con pobladores nahuas, el Presidente presumió las cifras que le han dado de entrega de apoyos sociales, al grado de insistir que la mitad de las familias mexicanas ya reciben cuando menos una ayuda federal como lo son las becas para preparatoria.

"Les puedo comentar que este programa de becas, nada más para el nivel medio superior, empezó al inicio de año y vino el fin de curso y ya por esa beca se inscribieron a la preparatoria, a primer año, 20 por ciento más de jóvenes y bajo la deserción", dijo el tabasqueño.

El Mandatario federal además sostuvo que él no le va a fallar al pueblo, pues fueron muchos años los que tuvo que luchar para llegar a la Presidencia.

"Que les quede claro, llevo muchos años en la lucha y no podemos nosotros fallarles al pueblo. Imagínense cuántos años luchando, muchísimos años. Tienen depositada en nosotros la esperanza de millones de mexicanos, no los vamos traicionar. Estoy muy consciente de mi responsabilidad, y antes muerto que traicionar al pueblo de México", sentenció López Obrador dando un manotazo al atril.

Asimismo, el Presidente reiteró su apoyo al Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, del cual dijo que no está solo.

"Llevamos muy buena relación con el Gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para que no vayan a pensar que como no estamos visitando Morelos o llevamos algún tiempo sin venir está solo. Cuauhtémoc no está solo, tiene el respaldo del Gobierno federal, del Presidente de la República.

"Y digo esto porque hay veces que veo que son muy abusivos, ventajosos y piensan que van a poder doblegar al Gobierno de Morelos. Lo vamos a apoyar para que haga un buen Gobierno en beneficio del pueblo", agregó.