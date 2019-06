Segob: Se hace un gran esfuerzo en frontera sur

Cd. de México.

Al tiempo que Estados Unidos presiona a México por los flujos migratorios, la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseveró que la Federación ha hecho un gran esfuerzo en la frontera sur.



"El problema que tenemos está ahí, está latente, yo cuando veo las cifras de los norteamericanos y veo también que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo en la frontera sur para ordenar esta migración irregular", manifestó.



Asimismo, se dijo sorprendida por la cantidad de migrantes detenidos por el vecino país.



"Realmente me sorprende el número que nos dan los norteamericanos de más de 100 mil personas que solamente en un mes irrumpieron también de forma irregular en Estados Unidos. Es una cantidad enorme de migración, sobre todo migraciones provenientes de Honduras".



En conferencia, tras anunciar la reinstalación del Sistema Nacional contra la Violencia de Género, la funcionaria afirmó que se deben respetar las leyes para que los migrantes entren de manera ordenada y sin "irrumpir".



"Nosotros lo que queremos es que la gente entre ordenada, no irrumpa a nuestro País, nosotros tenemos nuestra soberanía, tenemos nuestras leyes, yo creo que nadie puede violentar nuestra ley, nuestra soberanía y nuestro País de una forma como estaban haciendo, irrumpiendo", dijo.



"Incluso en algunos casos hasta de manera agresiva, a nuestros agentes migratorios y también a nuestra Policía. De hecho hace relativamente poco tuvimos desgraciadamente el fallecimiento de agentes migratorios".



La víspera, el Instituto Nacional de Migración con el apoyo de fuerzas federales frenó una caravana de alrededor de 500 migrantes que cruzó sin permiso por el puente internacional de Ciudad Hidalgo y se dirigía a Tapachula.



Sánchez Cordero dijo que le parece "curioso" este nuevo ingreso de centroamericanos al mismo tiempo que el Canciller Marcelo Ebrard mantiene una conversación bilateral con una delegación de alto nivel de Estados Unidos.



"Me parece muy curioso, por decir lo menos, que estando () en una conversación bilateral con las autoridades norteamericanas () curiosamente llegaron, irrumpieron, otra nueva caravana en nuestro País", apuntó.



"Tenemos de verdad detectadas ya organizaciones que se encargan de reclutar a través de redes sociales a migrantes para entrar en caravanas. Hay varios fenómenos que ya están detectados que los debemos de atender como tales, como muy diferentes entre uno y otro".



A pregunta expresa, la Secretaria defendió el reforzamiento de las medidas de seguridad en la frontera sur y cuestionó que se diga que las autoridades están violando los derechos humanos de los migrantes.



"Tenemos todo el derecho (de reforzar), somos un País soberano tenemos leyes migratoria y tenemos que aplicarlas y se tiene que respetar, yo no entiendo por qué se dice que se violan los derechos humanos cuando lo que queremos es regular a la población migrante", abundó.



"Para poderles ofrecer servicios, para que hagan valer sus derechos humanos a la salud, en fin, y pues tenemos el gravísimo problema de entradas irregulares".