Segob niega fondo político en acusaciones contra Lozoya

Cd. de México.

Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación, negó que exista un fondo político en las pesquisas por el caso Odebrecht que, hasta ahora, han derivado en la captura de Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y una orden de aprehensión contra el ex director de Pemex, Emilio Lozoya.



"Nada, no hay fondo político, hay un fondo jurídico, ese es el fondo y es Estado de derecho el que se está privilegiando, que implica la autonomía de la Fiscalía e implica que el Gobierno no se meta en los procesos penales", dijo.



Entrevistada en Palacio Nacional, la funcionaria aseguró que se respeta la autonomía de la FGR y que ninguna indagatoria será frenada por el Gobierno.



"Nosotros no podemos detener las denuncias en curso, el ASF en muchos de estos casos presentó formalmente la denuncia, nosotros no vamos a poder detener ningún caso que esté en curso. No hemos entendido que ya la autonomía del Fiscal está siendo irrestrictamente respetada, esto no se daba antes, pero ahora sí", afirmó.



"Tenemos instrucción expresa del Presidente de no intervenir y dejar la autonomía de la Fiscalía en manos del Fiscal y los procesos en curso son del Fiscal. Nosotros no vamos a intervenir, él es el que es responsable de todas las investigaciones y de todo el curso del proceso, nosotros no vamos a respetar más que la actuación del Fiscal".



Sin embargo, Sánchez Cordero reconoció que el Jefe del Ejecutivo estuvo enterado de las órdenes de aprehensión.



"Obviamente el Presidente debe tener conocimiento de todo lo que pasa en este País", respondió.