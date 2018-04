Segob; En México hay 35 mil muertos sin identificar

En el marco de una reunión con colectivos y familiares de personas desaparecidas en Morelos, abundó que esos cadáveres están en fosas comunes, panteones ministeriales y servicios médicos forenses.



"Estamos hablando de que tenemos alrededor de 35 mil personas fallecidas no identificadas en todo el País", indicó el subsecretario, según reportaron medios locales.



"Es un dato muy relevante y consecuentemente el esfuerzo que tenemos que hacer, tiene que ser ordenado y sistémico por el número de personas que tenemos qué identificar".



Avante afirmó que dicha cifra hace patente la necesidad de contar con fichas digitales de todos los cuerpos encontrados y no identificados.

Anunció que la Federación iniciará en unos 60 días un proceso intensivo de búsqueda de personas desaparecidas, a través de los registros existentes de cuerpos no identificados.



El subsecretario subrayó que esta será una de las primeras acciones de la Ley General de Desaparición Forzada, norma que, dijo, busca eliminar los "cuellos de botella" en la atención del fenómeno.



"No puede seguir sucediendo que estemos saturando los Semefos y los panteones ministeriales con cuerpos no identificados y no seamos aún capaces de vincularlos con la identidad de la personas que estamos buscando", admitió.



Según Avante, el número de denuncias presentadas por desaparición asciende a unas 30 mil en todo el País, por lo que reconoció la necesidad de combatir el problema de forma integral.